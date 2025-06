Luis Juez cuestionó a Llaryora por sumarse al reclamo de fondos a la Nación

El senador cordobés, Luis Juez, expresó este lunes su opinión sobre la reunión de gobernadores en Buenos Aires, que reclaman fondos de la Nación.

En diálogo con Cadena 3, Juez afirmó que muchos gobernadores, incluido el de Córdoba, utilizan mal los recursos.

“La verdad es que la Argentina está haciendo un esfuerzo descomunal y muchos gobernadores, como por ejemplo el mío, (Martín) Llaryora, gasta la plata, la despilfarra de la peor manera”, disparó.

Sobre el destino de los fondos, Juez planteó dudas sobre su uso: “¿Para qué quiere la plata? Te dan ganas de decirle: '¿Estás seguro de que va a ir a la salud?'. 'No, no, a la salud no, va a ir a la educación, porque le vamos a mejorar los salarios a los docentes'”.

El líder del Frente Cívico también mencionó que los fondos podrían ser destinados a obras públicas, pero duda de la efectividad de estas inversiones. “La verdad es que así no hay forma. Así no vamos a salir nunca adelante”, concluyó.

En cuanto a sus ambiciones políticas, Juez expresó: “Voy a ser gobernador de Córdoba, no me voy a morir si soy gobernador de Córdoba”.

Respecto a su participación en las próximas elecciones, Juez aseguró que seguirá lo que indique Javier Milei. “Para la elección de octubre, lo que diga el presidente nosotros vamos a hacer en Córdoba”, aseguró.

Finalmente, Juez criticó el silencio del Partido Justicialista sobre Cristina Kirchner, sugiriendo que la situación de la expresidenta está relacionada con la matriz de la obra pública. “La matriz de la obra pública que la tiene a Cristina condenada a seis años de prisión es la misma matriz de obra pública que se ejecuta en Córdoba”, concluyó.

Informe de Gonzalo Carrasquera.