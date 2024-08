Los "Messi" argentinos repartidos en el mundo

Mauricio Conti

Hice un viaje…y conocí a Messi…conocí los Messi…a las Messi…

De carne de hueso, entre ellos y ellas, cordobeses, cordobesas, puntanas, porteñas, bonaerenses, una correntina y un rosarino.

Y cuando hablaban, los escuchaba y era la historia de Leo Messi.

Leo era pequeño y necesitaba la vacuna del crecimiento. El padre tenía la obra social de Acindar (de representantes y gremialistas millonarios) pero no la cubría la inyección. Newell's Old Boys de Rosario, en crisis, no podía pagarla y River consideró que no iba a hacer esa inversión.

Leo se fue a Barcelona, pasaron los años y hoy todos nos golpeamos el pecho diciendo ¡LEO ES NUESTRO!

Estuve en Noto , la isla de Sicilia, Italia. En el Restaurante Viva Il Bistrot, de Viviana Varese, quise saber y saciar la curiosidad de estar en el lugar que había ganado una estrella Michelin (Milán), pero en Noto.

Noto, ciudad de color amarillo donde se mezcla lo antiguo con lo viejo, la historia con el pasado, y el presente como trampolín para seguir el viaje por el viejo continente.

El menú: sabroso, rico, hechizante, sorprendente; todo con productos de la zona, provocando una explosión en la boca y la activación de todos los sentidos.

En italiano me atendió Ana, de 23 años, que habla distintos idiomas, mostrando calidez, amabilidad, dulzura, seguridad. Pero se le escapaba una leve tonada CORDOBESA, tonada única en el corazón de Noto sobre las aguas del Mediterráneo.

La comida transformada en arte, invita a cerrar los ojos, concentrarse y disfrutar a pleno cada bocado.

La sal, el pan, aceite de oliva, mezclado como pócima para el sentimiento: enamora.

Conocí a Anahí Ferrari, de La Cumbre, provincia argentina de Córdoba.

Hago silencio y escucho otra tonada familiar: la de Pablo Bracamonte, también cordobés, que recordaba a su padre que está en Córdoba.

Noto, en cada cuadra una iglesia y el pecado de comer, degustar, quedar hipnotizado por el sabor de alimentarse, sobre las veredas, en los restaurantes, con experiencia y sabiduría italiana, pero…corazón y mano argentina.

Menú, plato que pidas, comas lo que comas: te vas feliz.

Pedí conocer más, porque al igual que en una película, detrás de un plato, una copa, entrada, están los protagonistas: Antonia, portadora de una linda sonrisa y dos enormes ojos que mantienen el equilibrio de que todo esté bien.

La maga, hechicera, Ida Brenna, que no pierde detalles demostrando alta profesionalidad.

Gabi y Agustina Conti: sangre argentina, que mezclan miradas, conocimiento, pasión, como se mezcla oliva, sal, pimienta y el pan recién amasado: invitando a entregarse, que se está en el lugar perfecto para encontrar la felicidad con los 5 sentidos.

Pablo Bracamonte, con tonada cordobesa, que demuestra que los argentinos y argentinas a igual que Ana, Agustina y vecinos de negocios linderos como Celeste, correntina, Juli de Córdoba capital, y el rosarino (novio de Celeste): al trabajo no le tienen miedo, haciendo frente al calor, frío, con esfuerzo, la distancia de los seres amados y queridos, para con una sonrisa salir adelante.

Jóvenes atrevidos que salen al mundo para enfrentarlo, desafiarlo, sin olvidar sus raíces ni familia, pero buscando un futuro acorde a la honestidad, esfuerzo, sacrificio y recompensa que Argentina HOY NO OFRECE.

Al igual que Messi, que se fue del país para encontrar la inyección del crecimiento que Argentina le negaba y tras los años es orgullo nacional y se pone la celeste y blanca en lo más alto como la mayoría de argentinos y argentinas que están lejos de casa.

¿Será justificado cuando nos enojamos con los diputados por vagos, por egoístas, con los senadores y funcionarios que NO HACEN NADA para que nuestros jóvenes, que valen y mucho, se queden en Argentina?