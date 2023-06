La UTA anunció un paro de corta y media distancia para el martes en todo el país

El titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, dijo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nacional para el próximo martes.

“Me sorprenden las declaraciones de ministro (de Transporte, Diego Giuliano), dado que llevamos cinco reuniones y ningún miembro de su gabinete participa, tampoco el Comité Federal del Transporte, ni los municipios. Es solamente UTA y Fatap, y no llegamos a ningún tipo de entendimiento. Pasamos a un cuarto intermedio para el lunes y UTA anunció un paro nacional de transporte de corta y media distancia del interior y del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) por 24 horas”, indicó Ingaramo a Cadena 3.

Más temprano, Giuliano señaló que el Gobierno nacional se encuentra acompañando la paritaria que corresponde a los trabajadores y que trabajan en un mecanismo de equilibrio con mayores costos y en darle trazabilidad a los subsidios.

En ese sentido, Ingaramo reveló: “En el interior no cobramos los subsidios correspondientes a mayo; (Giuliano) tiene un discurso netamente político y alejado de la realidad. Yo creo que vamos a una crisis terminal del transporte”.

“Acá la inflación nos está matando y el aumento pretendido por UTA, y que ya teníamos cerrado, de 29,7% hasta junio, ahora se eleva a casi el 80%, porque hoy estamos en 258 mil pesos (de salario) y UTA quiere llegar a septiembre con 414 mil pesos de sueldo de bolsillo, más viáticos que son 40 mil pesos más. Esto significa que deberían duplicar los subsidios para el interior y aportar un monto similar en el AMBA”, explicó.

Además, planteó: “Si no hay subsidios, tenemos que ir a una tarifa liberada. El transporte está cada vez peor. Funcionamos porque pagamos los sueldos y vamos haciendo equilibrio y la Municipalidad de Córdoba adelanta fondos y las provincias ponen fondos, pero pasan las elecciones y nos quedamos sin plata”.

“Un boleto de 120 pesos (propuesto por Santa Fe) está 30% debajo de la inflación. Las empresas no damos más. En el interior, hay 34 mil trabajadores que requieren de sus salarios, pero nosotros no somos generadores de dinero y tenemos tarifa fija. Si el lunes no hay acuerdo, el martes habrá paro”, manifestó.

Por otra parte, detalló que adquirir una unidad cero kilómetro cuesta 60 millones de pesos, con piso bajo, aire acondicionado y medidas de seguridad pertinente.

