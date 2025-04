Fabricantes advierten sobre los peligros de importar maquinaria agrícola usada

Rosana Negrini, representante de los fabricantes de maquinaria agrícola, expresó a Cadena 3 su preocupación por la posible importación de máquinas usadas en Argentina, una medida que podría afectar gravemente a la industria y a los productores.

Según Negrini, estas máquinas no solo carecen de la tecnología de punta que ofrecen las fabricadas localmente, sino que representan riesgos fitosanitarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Pueden traer alguna plaga, no van a tener controles, no se sabe si van a ser para el productor o si van a ser para alguien que las modifique con partes importadas y las revenda”, advirtió. Además, destacó la falta de repuestos y servicios de postventa, lo que podría generar problemas críticos: “Se te rompe a las 3 de la mañana una partecita y si no tenés un concesionario que te atienda esa hora, paras la siembra y las ventanas son cada vez más chicas”.

Negrini señaló que el sector, compuesto por unas 1.200 pymes ubicadas en el interior del país, enfrenta una competencia desleal. “Nuestra máquina usada, la máquina usada que ingrese, no va a tener eso impuestos. En realidad estamos en desigualdad de condiciones”, explicó, refiriéndose al 25% de impuestos que afectan a las máquinas nuevas, un costo que no recae sobre las importadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También lamentó la caída en las exportaciones, que se han reducido a la mitad debido a un “dólar que no es competitivo”, limitando la capacidad de las empresas para expandirse en mercados internacionales.

Aunque reconoció avances en la estabilización macroeconómica, Negrini subrayó que aún faltan medidas para garantizar la competitividad. “Faltan algunos pasos todavía” para una apertura comercial que no perjudique al sector, afirmó. En cuanto a las ventas, indicó una leve recuperación desde fines de marzo, impulsada por créditos bancarios, pese a un primer trimestre afectado por el clima y la economía.

Por su parte, los astilleros navales de Mar del Plata emitieron un comunicado calificando como “un gravísimo error” y “propio de un país subdesarrollado” las políticas que amenazan a cientos de industrias y miles de empleos, sumándose a la demanda de una integración inteligente al mercado global que proteja la producción nacional.

Entrevista de Informados al regreso