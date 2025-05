El mercado inmobiliario muestra crecimiento y oportunidades de inversión

El mercado inmobiliario experimenta un crecimiento constante en la compraventa de inmuebles, según Alejandro Benazar, director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina. "En nuestro sector viene todo hacia arriba, un año largo a esta parte y con una subida constante y sin parar", afirmó a Cadena 3 Benazar.

Las cifras de marzo muestran un récord histórico en escrituraciones y precios, con un aumento promedio del 20% a nivel nacional. Benazar explicó que los precios en Latinoamérica están "de ganga" y que la demanda se mantiene activa gracias a los créditos hipotecarios y el blanqueo de capitales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Respecto a los créditos, algunos bancos han aumentado las tasas, mientras que otros las mantienen tasas atractivas. "Hoy tienen arriba de un millón de solicitudes y han alargado un marketplace para la tremenda demanda de créditos ya calificados", indicó Benazar.

El costo de la construcción también afecta al mercado. Alejandro Bustos, otro experto en el sector, mencionó que el precio del metro cuadrado construido sigue elevado, lo que frena el movimiento del sector de la construcción.

"Si sigue creciendo el usado, va a empujar los cero kilómetros, no solo para vender, sino que va a haber un boom de construcción también", afirmó.

Con el nuevo blanqueo que se plantea, se permite utilizar hasta 100.000 dólares sin justificar. Esto resulta significativo, ya que el promedio de precios de departamentos en Capital Federal alcanza los 120.000 dólares. Benazar aclaró que "con 100.000 dólares, se puede comprar casi todo el mercado más o menos a nivel país".

Finalmente, sobre el valor de los alquileres, Benazar señala que la falta de regulación ha beneficiado al mercado. "Gracias que no hay ley de alquileres, porque la mejor ley para nosotros es que no se metan, que no haya ley", concluyó, destacando que los valores de renta se han acomodado y ofrecen retornos de entre 6 y 8% anual.

Entrevista de Informados al regreso