Economista: "La casa propia es cada vez más lejana para los argentinos"

El economista Patricio Canalis describió en diálogo con Cadena 3 un panorama desalentador para los argentinos que sueñan con tener una vivienda propia. Canalis, experto del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), indicó que la disminución en la proporción de propietarios de viviendas, es un fenómeno que viene arrastrándose desde hace años.

“Es cada vez más difícil tener una vivienda propia y se registró una caída del 10% en comparación con 2001. Las provincias más atrasadas son las que presentan este problema, y la tendencia indica que la cobertura solo aumentará”, explicó Canalis.

El economista se refirió a datos provisorios del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que revelan que el 65,5% de las viviendas ocupadas en el país están habitadas por sus propietarios, lo que significa una baja de aproximadamente 6 puntos respecto al Censo 2010.

Según Canalis, la dificultad para acceder a la vivienda propia no reside tanto en el aumento de los precios de las propiedades y los alquileres, sino en el estancamiento de los ingresos laborales.

“Lo fundamental son los ingresos de los argentinos, no tanto el costo de la vivienda. La mayoría de las ganancias provienen de ingresos laborales y hemos visto una caída del salario en pesos en los últimos 10 años, ni hablar en dólares, que es la referencia en el mercado inmobiliario", afirmó Canalis.

El economista destacó que, para los trabajadores que ganan un salario promedio de 240 mil pesos brutos, es prácticamente imposible poder afrontar los costos de una vivienda, cuando la canasta básica supera los 200 mil pesos.

“Cada vez más jóvenes viven con sus padres porque los salarios no permiten afrontar el costo de una vivienda. Incluso si su salario es un poco más alto que 240 mil, el crédito hipotecario no se desarrolla con inflación, no te otorgan crédito porque la tasa que tendrían que cobrar es muy alta y aún así, corren el riesgo de quedarse cortos", añadió.

Canalis hizo hincapié en que el camino natural para adquirir una vivienda en países organizados es mediante un préstamo hipotecario a largo plazo, que permita cuotas asequibles para los ciudadanos. Sin embargo, en Argentina la incertidumbre económica hace que esta opción sea prácticamente inviable.

“El mercado inmobiliario apunta a largo plazo y en Argentina no sabemos qué pasará la semana que viene, ahí está el problema", concluyó el economista.