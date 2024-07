Cómo es la realidad de Paraguay y cómo ven a Argentina desde el país vecino

El doctor en derecho, periodista y profesor universitario paraguayo, Benjamín Fernández Bogado contó en diálogo con Cadena 3 cómo es la actualidad económica de Paraguay y expresó su sorpresa por la decisión del presidente argentino de no asistir a la cumbre del Mercosur.

El Presidente argentino decidió no ir a las tierras guaraníes y en su lugar formará parte de la Cumbre, la canciller Diana Mondino. Milei irá a Brasil donde se encontraría con Jair Bolsonaro.

“La no presencia de Milei, que no quiere encontrarse con Lula, no necesariamente favorece a la consolidación de este proyecto de integración entre los países. Eso fue una verdadera sorpresa porque el presidente paraguayo Peña estuvo varias veces, incluso en la asunción presidencial de Milei”, indicó el periodista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la economía paraguaya, Fernández destacó su atractivo para inversores extranjeros debido a sus bajos impuestos e inflación controlada. Sin embargo, también mencionó que el país enfrenta desafíos significativos debido a altos niveles de desigualdad e inequidad.

“Paraguay es un país con una desigualdad bastante importante. Junto con Brasil y Chile son los tres países con más altos niveles de inequidad. La pobreza es una situación real en el país, hay aproximadamente 700.000 personas que viven en esa condición”, indicó.

En cuanto a cómo ven a la Argentina en el país vecino, el periodista indicó que la percepción que se tiene del gobierno de Milei es que “no está muy a favor de este proyecto de integración, y el hecho que haya colocado un nivel de conflicto de carácter personal por sobre la trascendencia e importancia del proyecto no es un rasgo positivo”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, mostró su preocupación por “ciertas políticas anti migratorias y algunas cuestiones que tienen que ver con el tema de gente de afuera viviendo en territorio argentino, hay que recordar que en la Argentina viven dos millones de paraguayos”.

Benjamín Fernández Bogado presentará su libro "El Jardín Pandémico" en Córdoba la próxima semana, un ensayo social escrito durante la cuarentena que ha sido presentado en más de diez capitales europeas y recibió comentarios positivos por parte de la Universidad de Harvard.

Entrevista de "Informados, al regreso".