AOITA para en Córdoba y este viernes no habrá colectivos interurbanos

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) anunció retención de tareas por 24 horas a partir de la medianoche de este viernes 5 de julio, y no habrá transporte interurbano en Córdoba.

Claudio Luna, representante del gremio, confirmó, en diálogo con Cadena 3, que la medida se resolvió tras el anuncio de los empresarios en la Secretaría de Trabajo, quienes mencionaron que no cuentan con los fondos para completar el pago de los salarios y el saldo del 1°SAC del período de junio y esperan asistencia de la provincia.

El delegado reveló que durante la tarde de la jornada del viernes, según cómo continúe la situación, evaluarán extender la medida por 72 horas más.

"La solución está lejos, las empresas hicieron pagos parciales del 60 por ciento. Afirmaron que no tienen fondos y piden auxilio a la provincia", afirmó el gremialista.

Luna agregó que las tarifas se incrementaron un 359% en los últimos seis meses y que "las unidades en el 2002 eran 1400, mientras que hoy no llegan a 800".

También confirmó que en este último período se perdieron 150 puestos de trabajo. "Cada unidad que sacan, es un chofer sin trabajo y más gente en las paradas", aseguró.

Alejandro Ugalde desde el sector de empresarios había afirmado, también en diálogo con Cadena 3, que no tienen fondos.

"Cuando firmamos paritarias afirmamos que necesitábamos lograr la sustentabilidad para poder cumplir y ahora no nos cierra la ecuación, necesitamos algún tipo de subsidio de la provincia", afirmó el empresario de Transporte.

La provincia por su parte mencionó que aporta fondos desde principio de año. Y afirmó que tiene todos los programas al día y que incluso depositó adelantos de los mismos.

Solo cuatro empresas cumplieron con el pago y están en las localidades de Morteros, Canals, Dean Funes y urbano de Río Cuarto que tendrán el servicio de manera habitual.

Un comunicado del sindicato indicó, en la jornada del miércoles, que las empresas anunciaron que no se encuentran en condiciones de abonar este jueves la totalidad del sueldo de junio y el saldo del primer aguinaldo de 2024.

Ante esta situación, el gremio convocó a un plenario general de delegados este jueves 4 de julio que definió tomar esta medida de fuerza, que puede extenderse en caso de no llegar a un acuerdo durante la jornada de este viernes 5 de julio.

• El Gobierno de Córdoba instó a resolver el conflicto

La Secretaría de Transporte de la Provincia informó este jueves que "todos los programas de boletos sociales orientados al sostenimiento de la demanda de pasajeros del sistema público de transporte interurbano de pasajeros, se encuentran al día. Incluso, se han adelantado desde comienzos de año con el fin de aliviar la ecuación financiera de las empresas de transporte en el marco de la emergencia del sistema que provoco la quita de subsidios nacionales, medida que significó un esfuerzo importante por parte de la provincia y que se continúa sosteniendo".

La Provincia aclaró en un comunicado que "solo el expediente de pago para el concepto del Boleto Adulto Mayor (BAM) para los Urbanos Municipales, se encuentra siendo evaluado por el tribunal de cuentas de la provincia de córdoba, cumpliendo los plazos normales para su consecuente liquidación. Dicho concepto representa el 1% del total mensual liquidado en términos de boletos sociales, no siendo significativo para considerar en el pago de salarios a la totalidad del sistema".

Sobre la imposibilidad de hacer frente las empresas sus compromisos salariales, el Gobierno de Córdoba afirmó que es un tema de exclusiva responsabilidad empresaria e instó a resolver el conflicto con los trabajadores.

"Se informa que los compromisos llevados a cabo por parte de las empresas prestatarias del sistema de transporte y la entidad sindical respecto a los aumentos salariales, en el marco de la crisis del transporte, y la comunicación actual acerca de la imposibilidad de afrontar dichos compromisos, es responsabilidad exclusiva de las partes y está enmarcado en un conflicto laboral sobre el cual instamos a las partes a arribar a un acuerdo inmediato a los fines de que no se vean afectados los usuarios del sistema, quienes ya vienen afrontando una tarifa plana desde comienzos de año", concluye el comunicado.

• Qué dicen los empresarios y AOITA

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) declaró públicamente que no cuentan con los fondos para afrontar el pago total de los sueldos del mes de junio y el aguinaldo (Sueldo Anual Complementario-SAC).

Alejandro Ugalde, vocero de FETAP, admitió que la situación es complicada sin un aporte mayor por parte de la provincia.

En respuesta a esta declaración, Claudio Luna, vocero del gremio AOITA, expresó su sorpresa ante las declaraciones públicas. "No me sorprende, es lo que vienen manifestando desde hace años", dijo Luna a Cadena 3. Sin embargo, agregó: "Lo único que sí me sorprende es que hayan salido a decirlo ya públicamente".

Luna confirmó la realización de asambleas en la tarde para discutir las medidas a tomar ante esta situación. En caso de confirmarse la falta de pago salarial por parte de los empresarios, se tomarán medidas directas desde el primer minuto del viernes. El vocero advirtió: "si se da esta situación seguramente vamos a entrar nuevamente en un conflicto".

Desde FETAP argumentaron como una excusa para su falta financiera que supuestamente la Provincia no está transfiriendo el dinero correspondiente al boleto social. Sin embargo, según ellos mismos admiten, el problema radica en un sistema insostenible debido al número excesivo de empleados y kilómetros recorridos frente al número reducido de unidades disponibles.

La posibilidad de una huelga a partir de la medianoche del viernes parece cada vez más probable si no aparecen los fondos necesarios para cubrir los sueldos y el aguinaldo.

Informe de Jorge Mercado, Fernando Barrionuevo, Gonzalo Carrasquera, Alejandro Bustos y Juan Pablo Viola.