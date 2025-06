Agredieron a concejal del PRO que llevó remera alusiva a la condena de Cristina

La sesión del miércoles en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón se vio marcada por un escándalo que solo duró diez minutos. La reunión tuvo que ser suspendida debido a las agresiones que sufrió Julián Bussetti, concejal del PRO, quien se presentó en el recinto con una remera que hacía alusión a la condena de Cristina Kirchner y mencionaba a varios funcionarios del kirchnerismo que habían sido sancionados por la Justicia. Desde el sector conocido como "la barra", un grupo de personas lo insultó y le lanzó objetos, incluso un huevo.

"No les tengo miedo: vengan, tiren huevos, folletos y grítenme 'Hijo de puta' por decir que Cristina se choreó todo. No me van a correr, no me van a callar. Me los banqué 12 años. Ustedes bánquense la democracia", expresó más tarde en sus redes sociales el concejal, quien se encuentra alineado con el intendente Guillermo Montenegro y el sector libertario.

/Inicio Código Embebido/

?? | #AHORA | #HUEVAZOS | ??



Escándalo en Mar del Plata: Huevazo a concejal Bussetti.



En plena sesión del Concejo Deliberante, el concejal Julián Bussetti (Vamos Juntos) recibió un huevazo durante un debate. Insultos y caos obligaron a un cuarto intermedio.



??… pic.twitter.com/3Xj4CyyFax — Nicolás (@NicoWhite81) June 25, 2025

/Fin Código Embebido/

El nivel de violencia en la sesión sorprendió, aunque no se esperaba que llegara a tal extremo. Esta reunión había sido pospuesta hace dos semanas debido a la ratificación de la condena a Cristina Kirchner, ya que se anticipaba que podrían surgir incidentes. Este miércoles, las condiciones estaban dadas para que se produjeran.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con Cadena 3, Bussetti dijo este miércoles que lo sucedido en el Concejo Deliberante fue un “espectáculo lamentable”.

“Hubo botellazos, insultos, carteles, trompadas y amenazas. El kirchnerismo es violencia. Cristina no es una mártir, sino una chorra”, subrayó.

Mariana Cuesta, jefa del bloque de Unión por la Patria, abrió la sesión defendiendo a su líder política, rodeada de un gran número de militantes que ocuparon los asientos del sector de "la barra". Luego, Julián Bussetti respondió, luciendo una remera con el inicio del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner y una taza que decía: "El llanto de Cristina presa y su furia por tener que usar la tobillera electrónica", acompañada de una imagen de la ex presidenta.

"Esto arrancó en el 2003 con una organización ilícita que armaron con un montón de funcionarios", comenzó su discurso Bussetti, mientras el ambiente en el recinto se tornaba cada vez más hostil. A medida que mencionaba nombres de ex funcionarios condenados, los abucheos, insultos y el grito de "hijo de puta" proveniente de "la barra" opacaban su voz, a pesar del uso del micrófono.

Los militantes, conscientes de cómo podría desarrollarse la sesión, habían preparado folletos que lanzaron mientras hablaba Bussetti. Estos folletos, que contenían una foto del concejal junto al kirchnerismo, decían: "Fuiste kirchnerista, macrista y ahora libertario".

"Tenemos a la reina de la banda, Cristina Fernández de Kirchner. Esto tienen que explicar, no el lawfare, que Clarín, que Magnetto, que el patriarcado y que sé yo cuánto viri viri. No pueden explicar nada. A casi todos los jueces que la condenaron los nombró Cristina, qué me vienen a hablar de Macri", desafió el representante del PRO en un momento en que la situación se descontroló.

Mientras la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, intentaba restablecer el orden y anunciaba un cuarto intermedio, la violencia aumentó. Varios compañeros de Bussetti tuvieron que rodearlo para garantizar su salida del recinto, mientras los objetos volaban, incluido un huevo que impactó junto a una banca.

"Cagón. Mirá cómo corrés, pedazo de boludo", se escuchó que le gritaban desde el otro bando al concejal mientras se retiraba de la sesión. Posteriormente, Bussetti denunció en sus redes que le habían robado la polémica taza con la que había asistido al recinto. "A seguir levantando la voz contra los violentos", concluyó.