Agost Carreño aseguró que no dejará la presidencia del PRO y cruzó a El Sukaria

El PRO de Córdoba se encuentra en medio de un escándalo interno, con dirigentes del partido pidiendo la expulsión de Oscar Agost Carreño, quien comanda el partido a nivel local.

Las acusaciones son debido a que Carreño, que es diputado nacional, se unió al bloque legislativo Cambio Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, movimiento que causó consternación dentro del partido.

En ese marco, la concejal del PRO, Soher El Sukaria, expresó su preocupación con respecto al tema: "La posición de los dirigentes del PRO de Córdoba respecto a la situación poco explicable desde lo político de que el presidente de nuestro espacio esté en otro bloque hizo pensar en suscribir una nota", en referencia al documento que fuentes partidarias revelaron que está firmado por figuras como la senadora nacional, Carmen Álvarez Rivero, y los intendentes Pablo Cornet (Villa Allende), Adela Arning (Mendiolaza) y Sara Majorel (Marcos Juárez).

"Estamos preocupados por nuestra situación y queremos salvaguardar la vida partidaria del PRO de Córdoba", comentó la funcionaria.

A su vez, El Sukaria hizo referencia a la interna del partido a nivel nacional y cuestionó a Patricia Bullrich: "Insiste en llevar adelante una fusión con La Libertad Avanza, sobre la cual la gran mayoría de los dirigentes del PRO de todo el país entendemos que éste no es el momento".

Y siguió: "Es momento de ordenarnos después de una interna enorme que vivimos el año pasado por los candidatos a presidente. Necesitamos recuperar fuerzas, los valores y la identidad de nuestro espacio".

Sobre las acusaciones en su contra, Oscar Agost Carreño argumentó en Cadena 3 que su decisión fue motivada por diferencias políticas y legislativas con el bloque del PRO.

En efecto, Agost Carreño aseguró que su traslado al bloque Cambio Federal fue para representar mejor los intereses cordobeses: "Decidí pasarme a este bloque por varios motivos. Creo que esto requiere tener la valentía de posicionarse dentro de un bloque que tiene diputados del PRO".

Agost Carreño también rechazó las acusaciones sobre un posible acuerdo personal con el PJ y denunció que la concejal El Sukaria y su equipo tienen vínculos con el peronismo: "Los equipos de ella forman parte o tienen contratos o están dentro de la estructura del peronismo. Y eso es un tema que lo resolverá ella con su conciencia".

Y amplió su crítica: "La concejal El Sukaria hizo un acuerdo con el PJ y su mano derecha, que es su abogado personal, es el actual director de Defensa del Consumidor de la provincia. Ella acordó en la Municipalidad varios cargos para gente de su equipo con el gobierno del PJ".

Por último, Agost Carreño dijo que acatará lo que disponga el Tribunal de Conducta del partido, pero manifestó que no tiene intención de dar un paso al costado del cargo que ocupa: "Yo soy el presidente, porque así lo han decidido los afiliados. Que un grupo minoritario quiera aprovechar una interna política, que hay en otro distrito, presente una denuncia no es motivo suficiente para que yo me aparte de las obligaciones que tengo para con mi partido".

Entrevista de "Informados, al regreso".