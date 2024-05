Proponen la Ley de "Trato Digno de Personas Mayores" para adultos de más de 65

El proyecto de ley "Trato Digno de Personas Mayores" presentado por el legislador cordobés Rodrigo Agrelo que busca garantizar a los adultos mayores de 65 años la opción de realizar trámites en organismos del Estado Provincial, tanto digital como personalmente.

Esta propuesta surge ante la creciente digitalización de estos procesos y las dificultades que enfrentan muchas personas mayores para adaptarse a esta modalidad.

"Hay estadísticas que dicen que casi el 40% de las personas mayores de 65 años no tienen celular y casi el 80% no tiene acceso a una computadora", señala en Cadena 3 Agrelo, citando datos del INDEC y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Y agregó: "Entonces nosotros decimos que a las personas mayores hay que darles una opción más".

El proyecto apunta a brindar una alternativa para aquellos adultos mayores que prefieren o necesitan realizar sus trámites personalmente y en papel, ya sea por falta de acceso o habilidades tecnológicas, miedo a equivocarse o desconfianza hacia las transacciones digitales.

Además, Agrelo mencionó un alarmante aumento en estafas virtuales dirigidas a este grupo etario: "Este dato es del año 2022, ahora en los últimos dos años se han multiplicado las estafas".

El legislador enfatiza que es necesario adaptar los sistemas administrativos para permitir ambas vías: digital y personal. "Por eso le damos trato digno a personas mayores", explica. Y suma: "Merecen ser tratadas dignamente porque si no, esto es absolutamente discriminatorio".

Según datos proporcionados por Agrelo, 6 de cada 10 personas mayores de 65 años no saben cómo sacar turnos digitales y 8 de cada 10 no pueden realizar trámites o reclamos online. El proyecto propone que todos los organismos públicos dependientes permitan la realización de trámites personales.

Y concluyó: "Los mayores de 65 años que deseen una vía que es personal, cara a cara y papelizada, tienen que tener esa posibilidad para que puedan cumplir con las obligaciones y con los trámites que les impone la vida diaria".

Ley de Trato Digno a Personas Mayores

El 40% de las personas mayores de 65 años no utilizan Internet y el 81% no tienen acceso a una computadora (1).

6 de cada 10 no sabe sacar turnos digitales, 8 de cada 10 no puede realizar trámites o reclamos online y 6 de cada 10 no cuentan con quién pueda asistirlos (2).

El 40% de las personas mayores tienen miedo cuando utilizan tecnología.

Las principales preocupaciones son: equivocarse, borrar datos, sufrir estafas o romper el dispositivo. Y el 30% había sido víctimas de estafas o intentos de estafas virtuales durante la pandemia (3).

No podemos obligar a las personas mayores a usar una aplicación en el celular, contraseñas, token, para hacer trámites fundamentales como acceder al banco, a la jubilación o a servicios esenciales.

Por eso desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba hemos presentado un Proyecto de Ley de trato digno a personas mayores de 65 años en todas la oficinas del Estado provincial.

El proyecto de ley prohíbe que se exija el uso de dispositivos electrónicos para acceder a trámites oficiales.

Obliga a garantizar atención personal, trámites en soporte papel y asesoramiento por parte de personal administrativo para todas las personas mayores que lo requieran.

La intención es que se aplique en la Caja de Jubilaciones, Banco de Córdoba, Rentas, EPEC, Apross y en todas las reparticiones y empresas del estado provincial.

Informe de Gonzalo Carrasquera.