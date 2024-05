Espert: "2024 será estadísticamente muy mal año, pero empieza la recuperación"

José Luis Espert está en Córdoba para exponer sobre la actualidad económica del país en la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), y previo a su charla, habló en exclusiva con Cadena 3.

Aseguró que "el año 2024 va a ser estadísticamente un muy mal año" pero manifestó que, a su vez, va a empezar la recuperación económica del país.

"Esto es parecido a lo que pasó durante el 2001. La gran caída de la economía fue ese año y la recuperación comenzó en 2002. Sin embargo, estadísticamente los números mostraron que en el 2002 la caída fue mayor que en 2001, pese a que en 2002 estuvo la recuperación. Ahora va a pasar lo mismo, el año 2024 va a ser estadísticamente un muy mal año, pero la recuperación empieza dentro de este año. Las dos cosas son ciertas. Vamos a tardar largo rato en llegar a estar mejor que el año anterior, pero la recuperación ya está empezando ahora desde el décimo subsuelo", completó.

Al ser consultado sobre cuándo sentirá la gente la recuperación económica en el bolsillo, el diputado aclaró que ya se está empezando a sentir "porque estamos eliminando el peor impuesto de todos, que es la inflación", la cual, según aseguró, en mayo no va a estar por encima del 5%.

Respecto al hallazgo judicial contra Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero, por facturas que serían truchas por 25 millones de pesos, Espert afirmó que "debería estar preso".

“Belliboni debería estar preso hace rato por cortar calles durante tanto tiempo. Lo mismo que Grabois y que Emilio Pérsico. Son miserables, viven de cobrarle un diezmo a la gente que cobra planes, no conozco hijadeputes (SIC) más grande que esa. Y si Bellobini es chorro, doblemente preso”, lanzó el libertario.

Sobre la Ley Bases, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados afirmó que “la transformación de Argentina necesita leyes”.

Sobre los posibles cambios que ha sufrido el proyecto de ley, Espert amplió: “Acabo de leer el dictamen, se mantiene el espíritu original. Si se mantiene, por ejemplo, el fin de las multas para las pymes que hayan registrado mal a sus trabajadores, se mantiene el periodo de prueba, se mantiene el fondo ECC, se mantiene el RIGI”. Y añadió: “Es un proyecto pensado para la gente y esto se mantiene”.

Al momento de analizar la actualidad de las provincias, Espert manifestó que “la coparticipación no tiene que existir”: “Las provincias, los municipios, la Nación, se las tienen que arreglar solas porque de esa manera es que vamos a tener gobernantes que realmente cuiden el mango. La coparticipación tiene que desaparecer en los hechos. A lo mejor formalmente no puede desaparecer porque lamentablemente la pésima reforma del 94' la metió dentro de la Constitución”.

"A Córdoba le iría fantástico si no hubiera coparticipación porque recibiría muchísima más plata de la que recibe hoy, recibiría la plata que aporta al Tesoro Nacional. Lo mismo para Buenos Aires y para otras provincias. Y para aquel que vive en una provincia supuestamente chica o pobre ¿de qué ha servido la coparticipación? Yo sigo viendo a Chaco pobrísima, gobernada por señores federales corruptos y mafiosos, lo mismo que en Formosa, lo mismo que en Misiones”, añadió.

Por último, al ser consultado si ocupará algún puesto en el gabinete nacional, Espert no le esquivó a la posibilidad: "Yo voy a estar donde Javier Milei me necesite. Tengo la mejor onda con el jefe de Gabinete, con Toto Caputo, la mejor con todos los funcionarios del gobierno. No voy a estar luchando piso, sino trabajando junto con ellos".

Informe de Gonzalo Carrasquera.