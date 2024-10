Agost Carreño adelantó su rechazo al veto del financiamiento universitario

La oposición pidió sesionar el miércoles de la semana próxima para anular el veto de Javier Milei. El Gobierno ya avisó que no va a cumplir con la ley de financiamiento universitario.

El diputado del Bloque Encuentro Republicano Federal, Oscar Agost Carreño, en diálogo con Cadena 3, reafirmó la postura de su bloque: “Nuestra postura es clara: la hemos hecho pública. Vamos a insistir con la ley, es decir, vamos a rechazar el veto”.

El legislador destacó: “Es muy grave que el presidente de la Nación anuncie que no va a cumplir con una ley en caso de que se apruebe”.

Carreño también recordó que Milei había votado en campaña para eliminar el impuesto a las ganancias sin explicar el origen de los fondos.

Respecto a la necesidad de votos para ratificar la ley, Carreño señaló que requieren “dos tercios de los miembros presentes”, lo que representa un desafío. “Si estuvieran todos los diputados, tenemos que estar pasando los 172 votos, que es un número bastante complicado de conseguir”, agregó.

El diputado mencionó que están en conversaciones con otros bloques para sumar apoyos, aunque la postura del PRO sigue siendo incierta. “La disyuntiva es qué va a hacer el PRO, que está discutiendo si va a dar libertad de acción o va a acompañar el veto”, explicó.

En relación a la disponibilidad de fondos, Carreño sostuvo que “los fondos están” y justificó su afirmación mencionando ahorros generados en el Congreso. “Hemos detenido esta locura de aumentar un 800% la plata para el espionaje hemos reinstalado el impuesto a las ganancias”, subrayó.

Ante la crítica del gobierno sobre la ley de financiamiento universitario, Carreño respondió: “Es difícil no explicarle a la sociedad por qué no se priorizan los jubilados en el caso del veto jubilatorio y por qué no se prioriza la educación”. Además, cuestionó la falta de explicaciones del Gobierno sobre sus decisiones, sugiriendo que “parece que es caprichoso”.

Finalmente, el diputado se refirió a la reciente reglamentación del arancelamiento a estudiantes extranjeros en universidades públicas. “Me parece que el Gobierno está desviando la atención para otro lado”, opinó.

Carreño consideró que el número de extranjeros en las universidades no es alarmante y propuso discutir el tema en el contexto del presupuesto.

Entrevista de "Informados, al regreso".