Abogada laboralista: "Las tareas de cuidado son sólo para las mujeres"

Tras la polémica generada por los dichos de Narda Lepes sobre las licencias laborales en los hombres, María Terragno, abogada laboralista y feminista, dialogó con Cadena 3 y analizó su punto de vista sobre las declaraciones de la cocinera.

“Lo que refleja, lo que desmitifica es que las mujeres somos más costosas para los empresarios”, expresó.

”Mientras que los varones se pueden tomar una licencia por lo que se llama en nuestra legislación 'enfermedad inculpable', es decir, una enfermedad que no es causada por el trabajo, pero que está contemplada, o sea, días de licencia por una enfermedad, por una gripe, por un resfrío o por una lesión que uno tuvo en la casa o jugando un deporte, el empleador debe cubrir esa licencia”, afirmó.

Por otra parte, agregó: ”Como el trabajo de cuidados no está reconocido en nuestra legislación nacional y no tiene un valor social como tal, no está prevista una licencia remunerada. Entonces, las mujeres que deciden o que tienen la responsabilidad de cuidar y el deber social de cuidar y deben tomarse días para cuidar o para la adaptación escolar de sus niños y niñas o para una reunión escolar y tienen que faltar esos días, si no hay un convenio particular, se les va a descontar”.

"El empleador no es que pierde plata. Al contrario: la licencia por nacimiento o por maternidad, como lo llama la legislación, no es cubierta por los empresarios o empleadores, sino por la seguridad social a través de ANSES", remarcó.

“Me quería quedar con esta reflexión. Te lesionás o te sentís mal y, si estás en blanco, normalmente te pedís una licencia y seguís cobrando. Ahora, si tenés un familiar enfermo o una persona anciana en tu familia que necesita cuidados, normalmente te pedís días”, expresó la abogada.

María Terragno dijo: “¿Qué sociedad queremos construir? Nadie dice que los varones no jueguen al fútbol o que no se tomen licencias y se lesionan. ¿Qué lugar les damos entonces como sociedad a las tareas de cuidado, que son fundamentales para desarrollar otras tareas y que mayormente, por estereotipos y presiones sociales y culturales, recaen en las mujeres?”, finalizó.

Informe de Giuliana Piantoni.