Vacuna por fiebre amarilla: tras dejar de ser gratuita, ¿cuánto vale en Rosario?

Desde que el Ministerio de Salud de la Nación se comunicó –semanas atrás- que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de forma gratuita solo en zonas endémicas –donde no se incluye Santa Fe–, las farmacias de la ciudad comenzaron a recibir numerosas consultas.

Ahora, el Colegio de Farmacéuticos local aclaró al móvil de Cadena 3 Rosario cómo queda la situación: quien necesite la vacuna para viajar deberá comprarla en el sector privado, ya que el Estado no la proveerá, y su costo ronda los $218.000, sin cobertura de obras sociales o prepagas.

Leonardo Jurado, representante del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, explicó: "El Ministerio de Salud de la Nación tomó la decisión de disminuir la compra de unidades de vacunas contra la fiebre amarilla y solamente destinarla a las provincias del norte de nuestro país, lo cual hace que Santa Fe haya quedado afuera".

Y agregó: "Eso va a significar que dentro de un tiempito las personas que quieran viajar a los países donde es endémico van a tener que primero buscar la prescripción y luego venir a la farmacia y comprarla en forma privada".

Respecto a la demanda, Jurado confirmó que ya hay viajeros prevenidos haciendo consultas: "Sí, sí, ya empezamos con las consultas. Algunos de los más prevenidos empiezan a ver a dónde van a ir de vacaciones y consultan sobre todo el tema de los precios y la cobertura de las obras sociales".

Sobre el precio y la logística, detalló: "La vacuna está a 218 mil pesos y no la cubre ninguna obra social ni ninguna prepaga, lo cual hace que haya que programarlo dentro del grupo familiar antes de salir de viaje. Con 15 días es suficiente, por eso lo importante es que la gente sepa y que lo pueda prever de acá a la planificación del viaje".

Actualmente, el stock es casi inexistente. "No tenemos stock, las droguerías tienen muy poquitas unidades que era solamente para salvar alguna demanda de urgencia", señaló. No obstante, aseguró que se está trabajando para abastecer la demanda prevista para noviembre: "Estamos en conversación con las droguerías".

Informe de Agostina Meneghetti.