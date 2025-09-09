Venezuela cayó por goleada ante Colombia y se despidió del Mundial 2026

Venezuela cayó este martes como local por 6-3 ante Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se despidió de la posibilidad de clasificar al Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Telasco Segovia y Josef Martínez convirtieron los dos primeros goles para la Vinotinto, a los 3’ y 12 minutos del primer tiempo, mientras que Salomón Rondón marcó el tercero, a los 31’ del complemento.

En tanto, Yerry Mina y Luis Suárez anotaron a los 10’ y 42 minutos de la etapa inicial respectivamente. Más adelante, el propio Suárez por triplicado, a los 5’, 14’ y 22 minutos de la segunda mitad, y Jhon Córdoba, a los 33’ del mismo periodo, sentenciaron el triunfo para los “Cafeteros”.

Con este resultado, Venezuela quedó afuera de la próxima Copa del Mundo ya que no alcanzó los puestos de repechaje por el sorpresivo triunfo de Bolivia ante Brasil por 1-0, con gol de penal de Miguel Terceros.

El duelo comenzó a favor de los locales en el estadio Monumental de Maturín cuando Telasco Segovia, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, abrió el marcador tras un potente remate que se coló en el ángulo superior derecho del arquero Kevin Mier.

Sin embargo, el defensor central Yerry Mina conectó de cabeza un centro de James Rodríguez e igualó el partido a los pocos minutos.

Más adelante, Josef Martínez volvió a adelantar a los comandados por Fernando Batista luego de aprovechar un rebote por parte del guardameta colombiano, mientras que Luis Suárez, gran figura de la noche de Monagas con cuatro gritos de gol, puso las tablas en el marcador antes del cierre del primer tiempo.

Por otro lado, el complemento fue todo a favor de los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo. Con tres tantos más del atacante de 27 años del Sporting de Portugal, Colombia comenzó a sentenciar el triunfo y apagar la ilusión de Venezuela de jugar el Mundial 2026.

El gol de Salomón Rondón a los 31’ despertó nuevamente la alegría de los hinchas de la Vinotinto que se encontraban en el recinto, aunque la misma duró poco ya que Jhon Córdoba, dos minutos más tarde, estiró nuevamente a tres la diferencia en el resultado y definió el partido.