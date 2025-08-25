Vélez le ganó a Godoy Cruz y se subió a lo más alto de la zona B

Vélez le ganó a Godoy Cruz en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol e igualó a River en la cima de la zona B.

El "Fortín" venció al "Tomba" de visitante con los goles de Maher Carrizo y Mateo Mendoza, en contra.

Los goles del “Fortín” fueron en el primer tiempo y el primero de ellos que llegó a los 18 minutos fue en contra, convertido por Mendoza, luego a los 31 minutos Maher Carrizo de tiro libre, anotó el segundo y último gol del encuentro.

¡¡GOLAZO DEL FORTÍN!! Maher Carrizo y un exquisito tiro libre para el 2-0 de Vélez vs. Godoy Cruz.



?? #ESPN pic.twitter.com/2tLDDO0P2V — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

Por su parte el “Tomba”, pese a intentar reaccionar, no logró quebrar la resistencia de un equipo que fue más práctico y contundente.

El partido se abrió de manera inesperada en el primer tiempo, cuando a los 23 minutos un infortunio de Mendoza derivó en un gol en contra que puso en ventaja a los de Liniers.

Apenas ocho minutos más tarde, Maher Carrizo amplió la diferencia con un impecable tiro libre al ángulo derecho, dejando sin chances a Franco Petroli y desatando la euforia del banco visitante. Ese segundo golpe fue determinante, ya que Vélez encontró tranquilidad y supo manejar el trámite a su favor.

La intensidad de los mendocinos chocó contra la solidez defensiva de Vélez, bien parado en el fondo y con un mediocampo combativo que no dejó espacios para la generación de juego clara.

En el complemento, la historia no cambió demasiado y Godoy Cruz intentó con variantes ofensivas, sumando a Martínez Dupuy y Yáñez, aunque la falta de precisión en los metros finales lo privó de descontar.

Vélez, por su parte, apostó a los cambios para refrescar piernas y tuvo chances de aumentar con Romero, Bouzat y Santos, pero el marcador ya no se movería.

Con este triunfo, Vélez se llevó tres puntos importantes de Mendoza, dejando una imagen convincente de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedando en lo más alto de la tabla de la Zona B.

Godoy Cruz, en cambio, se fue preocupado por la falta de eficacia y por errores puntuales que terminaron marcando la diferencia en el resultado, sumado a que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y en el certamen nacional

