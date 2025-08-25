FOTO: Riestra goleó a Sarmiento y se impuso con autoridad en el Bajo Flores

Deportivo Riestra consiguió un triunfo contundente al derrotar por 3-0 a Sarmiento de Junín en el Guillermo Laza por el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

El equipo de Gustavo Benítez mostró efectividad en los momentos clave y se llevó tres puntos valiosos que lo impulsan en la tabla, mientras que el “Verde” padeció su falta de definición y se quedó con las manos vacías.

El arranque del partido fue intenso y parejo, aunque Riestra supo sacar provecho de la pelota parada. A los 18 minutos, Cristian Paz abrió el marcador con un remate desde muy cerca tras un córner ejecutado por Pedro Ramírez.

ARRIBA EL MALEVO CON UNA JUGADA PREPARADA ?? Cristian Paz controló en el área y definió para el 1-0 de Riestra sobre Sarmiento



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2025

El tanto descolocó a Sarmiento, que respondió con remates de Jonatan Gómez y Joaquín Ardaiz, pero sin puntería. El local, por su parte, cerró la primera mitad con solidez defensiva y con la ventaja mínima.

En el complemento, Riestra salió decidido a liquidar el encuentro. A los 23 minutos, Jonathan Herrera amplió la diferencia con un remate de zurda tras la asistencia de Alexander Díaz.

El gol fue un golpe duro para el equipo de Junín, que intentó reaccionar con los ingresos de Lucas Pratto y Yair Arismendi, pero se topó con la firmeza del conjunto del Bajo Flores, que supo manejar los tiempos del partido.

La goleada se concretó a los 43 minutos, cuando Nicolás Benegas definió cruzado tras una asistencia de Jonatan Goitía para poner el 3-0 definitivo.

Con el resultado ya asegurado, Riestra se dedicó a controlar el trámite, mientras que Sarmiento mostró impotencia en sus intentos ofensivos, repitiendo centros y remates lejanos sin claridad.

Riestra fue práctico, efectivo y golpeó en los momentos justos, en la que consiguió posicionarse en el tercer puesto de la Zona B con un punto menos que San Lorenzo y River, mientras que Sarmiento se fue preocupado, con la certeza de que deberá mejorar su funcionamiento y capacidad de reacción si no quiere seguir perdiendo terreno en el campeonato en el que quedó en la undécima posición con seis unidades.

