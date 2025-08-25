Conmoción en San Lorenzo por la muerte de un jugador de las inferiores
Valentín Guzmán Zanni falleció a los 15 años tras luchar con dura enfermedad.
25/08/2025 | 14:10Redacción Cadena 3
FOTO: Valentino Guzmán Zanni falleció a los 15 años.
El futbolista de la octava división de San Lorenzo, Valentino Guzmán Zanni, falleció este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida.
Este lunes, todo San Lorenzo despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Valentino Guzmán Zanni, jugador de la octava división del club. Las redes oficiales azulgranas comunicaron el trágico desenlace del futbolista que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023.
"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia" publicó San Lorenzo en sus redes sociales.
Profundo dolor en San Lorenzo— San Lorenzo (@SanLorenzo) August 25, 2025
La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.… pic.twitter.com/tLpWcuqPji
Además, el club de Boedo informó que “está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.
Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho.
