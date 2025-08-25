En vivo

Conmoción en San Lorenzo por la muerte de un jugador de las inferiores

Valentín Guzmán Zanni falleció a los 15 años tras luchar con dura enfermedad.

25/08/2025 | 14:10Redacción Cadena 3

FOTO: Valentino Guzmán Zanni falleció a los 15 años.

El futbolista de la octava división de San Lorenzo, Valentino Guzmán Zanni, falleció este lunes a los 15 años tras luchar un largo tiempo ante una dura enfermedad que le terminó costando la vida.

Este lunes, todo San Lorenzo despertó con la lamentable noticia del fallecimiento de Valentino Guzmán Zanni, jugador de la octava división del club. Las redes oficiales azulgranas comunicaron el trágico desenlace del futbolista que había sido diagnosticado de su enfermedad en octubre de 2023.

"Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia" publicó San Lorenzo en sus redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el club de Boedo informó que “está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones”.

Jugadores, compañeros e hinchas llenaron de comentarios la publicación de San Lorenzo comunicando el fallecimiento de Guzmán Zanni que se desempeñaba como lateral derecho.

Lectura rápida

¿Quién falleció en San Lorenzo? Valentino Guzmán Zanni, futbolista de 15 años de la octava división.

¿Qué enfermedad padecía? Guzmán Zanni luchó contra una dura enfermedad desde octubre de 2023.

¿Qué dijo el club? San Lorenzo expresó su apoyo a la familia y amigos del futbolista en un comunicado.

¿Cuántos días de duelo se decretaron? San Lorenzo decretó tres días de duelo en memoria de Valentino.

¿Cómo reaccionaron los hinchas? Compañeros, jugadores e hinchas expresaron su pesar en la publicación oficial del club.

[Fuente: Noticias Argentinas]

