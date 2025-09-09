Uruguay cerró las eliminatorias con un empate en cero ante Chile y quedó tercero

FOTO: El conjunto "charrúa" no pudo doblegar a los dueños de casa.

Uruguay empató este martes a la noche como visitante 0 a 0 frente a Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas previas al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En un encuentro discreto, la llegada más clara fue para la visita, a los 14 minutos del complemento, con un remate del mediocampista Federico Valverde, que dio en el poste izquierdo del arquero chileno.

La igualdad dejó al seleccionado de Marcelo Bielsa en el tercer puesto de la zona Conmebol de las eliminatorias, con 28 puntos y la clasificación garantizada, mientras que los trasandinos terminaron últimos, con 11 unidades.

