La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Uruguay cerró las eliminatorias con un empate en cero ante Chile y quedó tercero

Fue en la ciudad de Santiago. El equipo de Marcelo Bielsa clasificó al Mundial, mientras que los trasandinos terminaron últimos y no estarán en el torneo. 

09/09/2025 | 23:01Redacción Cadena 3

FOTO: El conjunto "charrúa" no pudo doblegar a los dueños de casa.

Uruguay empató este martes a la noche como visitante 0 a 0 frente a Chile en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas previas al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En un encuentro discreto, la llegada más clara fue para la visita, a los 14 minutos del complemento, con un remate del mediocampista Federico Valverde, que dio en el poste izquierdo del arquero chileno.

La igualdad dejó al seleccionado de Marcelo Bielsa en el tercer puesto de la zona Conmebol de las eliminatorias, con 28 puntos y la clasificación garantizada, mientras que los trasandinos terminaron últimos, con 11 unidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Fórmula 1

Grandes del Deporte

La Fama es puro Cuento

Una Pastilla para la Memoria

Contame una historia

Al diván

El dato Basterra

Talleres

Belgrano

Instituto

River Plate

Boca Juniors

La otra mirada

La mesa de café

La quinta pata del gato

3x1=4

El dato confiable

Política esquina Economía

Abrapalabra

Cuadro de Situación

Los editoriales de Alberto Lotuf

Agenda económica

Las Claves de Zucho