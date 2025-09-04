Un arquero brasileño murió tras atajar un penal en un torneo amateur

FOTO: Conmoción en Brasil: un arquero murió en un torneo amateur. (Captura)

Un torneo amateur de futsal en Brasil quedó conmocionado por la muerte del arquero Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, durante una tanda de penales en el municipio de Augusto Correa, en Pará.

El arquero, que tenía 31 años, logró contener uno de los remates y cuando lo celebraba apuntando con sus dedos al cielo cayó desvanecido en la cancha.

Luego de algunos minutos certificaron el fallecimiento del arquero.

Tragedy in Augusto Corrêa: Goalkeeper Antônio Edson bravely blocked a penalty in futsal but collapsed moments later and sadly passed away. Heartbreaking reminder of the risks players face. Rest in peace. ??? #Futsal #SportsSafety #RIP pic.twitter.com/0W8Dqew3l0 — ceanpolitics (@ceanglobal) September 4, 2025

El hecho se produjo en pleno torneo de la Semana de la Independencia de 2025, jugado en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas.

El resto de jugadores solicitaron atención médica y el arquero recibió primeros auxilios en las instalaciones del gimnasio, antes de ser trasladado con urgencia al hospital local de São Miguel.

Las causas del fallecimiento aún no fueron confirmadas por las autoridades sanitarias.

El trágico hecho quedó filmado por una cámara del lugar, en la que se puede ver como al levantarse y justo antes de abrazar a un compañero cae al piso.

La Municipalidad de Augusto Correa anunció la suspensión de todos los partidos programados, según comunicó la organización del torneo. El arquero formaba parte del equipo llamado “Sindmoto”.