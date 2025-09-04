En vivo

Deportes

Un arquero brasileño murió tras atajar un penal en un torneo amateur

El trágico hecho ocurrió en un campeonato de futsal. Tenía 31 años y cayó desvanecido festejando la atajada.  

04/09/2025 | 14:17Redacción Cadena 3

FOTO: Conmoción en Brasil: un arquero murió en un torneo amateur. (Captura)

Un torneo amateur de futsal en Brasil quedó conmocionado por la muerte del arquero Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, durante una tanda de penales en el municipio de Augusto Correa, en Pará.

El arquero, que tenía 31 años, logró contener uno de los remates y cuando lo celebraba apuntando con sus dedos al cielo cayó desvanecido en la cancha. 

Luego de algunos minutos certificaron el fallecimiento del arquero.

El hecho se produjo en pleno torneo de la Semana de la Independencia de 2025, jugado en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas.

El resto de jugadores solicitaron atención médica y el arquero recibió primeros auxilios en las instalaciones del gimnasio, antes de ser trasladado con urgencia al hospital local de São Miguel.

Las causas del fallecimiento aún no fueron confirmadas por las autoridades sanitarias.

El trágico hecho quedó filmado por una cámara del lugar, en la que se puede ver como al levantarse y justo antes de abrazar a un compañero cae al piso.

La Municipalidad de Augusto Correa anunció la suspensión de todos los partidos programados, según comunicó la organización del torneo. El arquero formaba parte del equipo llamado “Sindmoto”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el torneo de futsal? Un arquero falleció durante una tanda de penales.

¿Quién era la víctima? El arquero se llamaba Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé.

¿Cuándo sucedió el incidente? Durante el torneo de la Semana de la Independencia de 2025.

¿Dónde tuvo lugar el evento? En el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas en Augusto Correa, Pará.

¿Por qué se suspendieron los partidos? La Municipalidad de Augusto Correa suspendió los partidos tras el trágico suceso.

