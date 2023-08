Ulloa: el argentino que fue campeón de la Premier más sorpresiva de la historia

El exdelantero Leonardo Ulloa participó de uno de los campeonatos más sorprendentes de la historia, cuando en la temporada 2015/16 se coronó campeón de la Premier League jugando para el Leicester City. En esa temporada, Ulloa anotó 6 goles.

Ulloa surgió del CAI de comodoro Rivadavia para luego pasar a San Lorenzo, donde ganó el Torneo Clausura 2007. Luego pasó a Arsenal de Sarandí y su último club en Argentina fue Olimpo, para irse al fútbol español, más específicamente al Club Deportivo Castellón. En España también jugó en el Almería y luego llegó al fútbol inglés: primero jugó en Brighton para después pasar al club en el que haría historia, Leicester.

Tras sus años en los “Zorros”, volvió a Brighton y terminó retirándose en Rayo Vallecano, con un paso previo por el Pachuca mexicano.

“Hoy en día soy más consciente del campeonato de la Premier; en aquel momento no nos dábamos cuenta, viendo el presente del Leicester le damos más valor”, dijo a Cadena 3 el argentino sobre el campeonato del Leicester.

Ulloa declaró que la Premier es la mejor liga del mundo. “La dinámica que tiene, la intensidad, muy pocas veces los partidos terminan 0-0, la gente llena los estadios siempre, todo eso hace que la Premier sea muy atractiva”, además agregó que el árbitro "te respeta". "Acá son más prepotentes, allá son más serios”.

Ulloa habló también sobre su relación con el entrenador con el que fue campeón de la liga inglesa, el italiano Claudio Ranieri: “Yo terminé muy mal con él y como persona no me gusta, como técnico es muy bueno”.

Al referirse de los entrenamientos que hacen al fútbol inglés, uno de los mejores, Ulloa contó cómo son y qué los hace mejores. “Son muy intensos, entrenábamos lunes y martes y el miércoles descansábamos, casi todo era con pelota. En España y Argentina cuando cambiaba de ejercicio te ponías a tomar agua, a charlar con un compañero; en Inglaterra no, te daban 2 minutos para tomar agua y listo”.

Ulloa también habló de uno de sus compañeros quien hoy es una estrella mundial, N Golo Kante. "Entrenaba y jugaba igual, un día Ranieri tuvo que suspender el entrenamiento porque no jugaba tranquilo, es una persona muy humilde y extraordinaria”. Además habló del arquero danés Kaspar Schmeichel. "Era muy importante en el vestuario, fue muy raro que se vaya del Leicester, es una figura muy grande en el club".

Al ser preguntado por cómo se vivió esa temporada, el ex futbolista destacó: “Hasta diciembre la gente decía que nos íbamos a caer, tuvimos 4 fechas contra rivales duros y salimos vivos y a partir de ese momento la gente cambió la visión y ahí empezamos a sentir apoyo, todos querían que el Leicester salga campeón, esa temporada hubieron muchos factores para que se nos dé".

Ulloa también se refirió a la decisión de Messi de ir a jugar en el Inter Miami: “Yo pienso que Messi le hubiera dado muchísimo a la Premier, creo que él quiso bajar un escalón y ser feliz porque la había pasado mal en Francia”.

“Las estrellas se han ido a cobrar fortunas, el dinero influye en el ego, adentro de la cancha no cuenta. A mí se me reían porque iba a entrenar en un Mini Cooper”, declaró el ex delantero al ser preguntado por la economía actual del fútbol y de los jugadores que eligen ir a jugar a Arabia.

“Estamos tratando de hacer un nexo directo entre los equipos europeos y los de acá, para abrirle las puertas a los jugadores, queremos generar esa confianza con los clubes”, contó sobre su trabajo actual.

Entrevista de Tiempo de Juego.