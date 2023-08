Jorge “Roña” Castro, la leyenda del deporte argentino que cumple 56 años

Jorge Parodi

¿La solidaridad, el ayudar a la gente es uno de los puntos a destacar de tu actualidad?

Tengo 14 comedores, 9 merenderos, son 4 comedores míos y 10 que abastezco y ayudo, les doy la comida, tenemos 1700 chicos a los que le damos de comer.

¿Cómo surge esto, tiene algo que ver con lo que pasaste en algún momento de tu vida?

Esto comenzó cuando empezó la pandemia: yo pasé hambre, pasé frio, a mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos, yo no soy ningún político, yo soy el “Roña” Castro y gracias a Dios tengo como vivir. Hoy en día vivo bien y tranquilo, me gusta ayudar a la gente.

¿Cómo aparece el boxeo en tu vida?

Siempre tuve la suerte de ser triunfador y ser un busca roña, estoy contento de lo que fui. Nunca pensé que iba a viajar por el mundo, conocí 27 países gracias a lo que fui, la Argentina me tiene allá arriba.

¿Cómo fue la pelea contra Jackson?

Fue una pelea muy dura, hasta el cuarto iba bien y después de ahí me empezó a superar. Me pegaba en los ojos, lo veía nublado, en el octavo round el médico me dijo que no podía pelear más. Salí a pelear el noveno, le tiré la derecha y lo agarré con la izquierda, fue como la de Rocky, pero la de Rocky fue fantasía; la mía realidad. En el vestuario me largué a llorar porque estaba muy golpeado.

¿En el viaje de vuelta ibas con los ojos cubiertos?

Vine de vuelta con un pedazo de carne en cada ojo, después de seis meses se me fue la mancha.

¿Vos calificaste esa mano como la mano de Dios?

Sí, porque fue impensada como la de Maradona a los ingleses.

¿Qué clase de boxeador fuiste?

Siempre fui al frente, me gustaba pegar y también que me peguen, era muy vivo, muy hábil, cuando te pegaba una piña y te tenía knockout, no te me escapabas.

¿Aparecieron los amigos del campeón?

A los amigos del campeón los elegí yo, yo tuve amigos verdaderos. De mí no se han colgado muchos, yo siempre miré para adelante pensando en el futuro y en mis hijos, a todos les compré una casa, tengo 15 hijos.

¿Cómo fue pelear con tu ídolo, "Mano de piedra"?

Fue una alegría muy grande, nunca pensé que iba a pelear con él. Me preguntaron si me animaba y dije 'es mi ídolo, pero si le tengo que pelear lo peleo'.

¿Qué es Boca en tu vida?

Boca es lo mejor, es mi equipo, siempre voy a la cancha. A veces se gana y a veces se pierde como en todos los deportes. La diferencia con el boxeo es que en el fútbol son 11 contra 11, en el boxeo somos dos.

¿Cuándo mirás para atrás en tu carrera, qué ves?

Yo hacía mucho round de aguante, hacía 14 rounds. La gente decía que yo no me preparaba; yo me preparaba más en las peleas que hacía que en el gimnasio. Hice 19 peleas en un año, hoy en día hacen cuatro por año.

¿Con 56 años vividos, quién es el “Roña” Castro?

El apodo que tengo es reconocido en todo el país, estoy contando mi historia en el teatro y se llena, es lindo que la gente sepa mi historia.

¿Cuál es la historia que más te gusta contar?

Me gusta contar las historias de mis hijos, a veces llevo a mis ex al teatro a que suban al escenario conmigo. Tuve un hijo a los 16 años, hoy mis hijos son mis amigos. La gente me ve en la calle y sigo siendo un ídolo, más acá en zona sur (Buenos Aires), me adoran en la calle.

Entrevista de Jorge Parodi.