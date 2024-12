Tras marcharse de Vélez, Gremio anunció la llegada de Gustavo Quinteros

Gremio de Porto Alegre, a través de sus redes sociales, oficializó hoy la llegada del entrenador Gustavo Quinteros, quién se desvinculó hace unos días de Vélez.

El club gaúcho confirmó la llegada del director técnico argentino con una imagen en donde se lo ve levantando el trofeo conseguido tras consagrarse campeón con Vélez en la Liga Profesional.

/Inicio Código Embebido/

BEM-VINDO, GUSTAVO QUINTEROS! ????

O treinador argentino chega para comandar a equipe Tricolor em 2025. pic.twitter.com/WNmUvk5QgF — Grêmio FBPA (@Gremio) December 28, 2024

/Fin Código Embebido/

Asimismo, desde el club brasileño destacaron su experiencia en las selecciones de Bolivia y Ecuador.

"¡Gustavo Quinteros es Tricolor! Con experiencia en las selecciones de Bolivia y Ecuador, el técnico fue múltiple campeón por clubes sudamericanos y ganó el campeonato argentino este año.

El técnico llega a Inmortal para la temporada 2025. ¡Bienvenido!", publicó Gremio en sus redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otro lado, el club posteó un video del paso de Quinteros por los diferentes equipos y selecciones, mientras que de fondo se lo escucha hablando de lo importante que es llegar para él a un equipo como Gremio.

"Para mi, como entrenador, es un honor que mi nombre circule, sea tenido en cuenta y esté dentro de una de las posibilidades. A mi las cosas difíciles me motivan, defiendo mucho el esfuerzo, el trabajo, la motivación de los jugadores", explicó el entrenador santafesino.

También contó cómo es su forma de actuar a la hora de enfrentar ante una injusticia: "Voy al frente siempre diciendo la verdad, porque yo digo la verdad. Si me tengo que enfrentar con una injusticia, voy y me enfrento, no tengo temor, no tengo miedo, es mi responsabilidad. Eso me motiva mucho para seguir mejorando".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Siempre se puede mejorar, siempre se puede dar más. Ojalá el equipo pueda seguir creciendo y darle muchas alegrías a la gente", finalizó.

Por último, el club resaltó los títulos conseguidos por Quinteros en los diferentes países en donde fue entrenador resaltando que en Bolivia consiguió quedarse tres veces con el torneo local y fue campeón de la Copa de Invierno, en Ecuador conquistó dos títulos, en Chile se consiguió dos campeonatos chilenos, dos copas chilenas y dos supercopas de Chile y, por último, en Argentina ganó la Liga Profesional.

El técnico argentino llega a ocupar el lugar de Renato Gaúcho, a quién el club no le renovó el contrato tras asegurar la permanencia del equipo brasileño y clasificarlo a la Copa Libertadores 2025.