Torneo Clausura 2025: cronograma, horarios y árbitros de la fecha 7
Nicolás Ramírez será el encargado de arbitrar el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán en el estadio Pedro Bidegain.
27/08/2025 | 12:20Redacción Cadena 3
FOTO: Se viene una nueva fecha del Torneo Clausura 2025. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / LPF
La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.
Tras seis duelos disputados, la Zona A del campeonato local es liderada por Estudiantes de La Plata con 12 puntos, mientras que en la Zona B es River quien se encuentra en la cima con las mismas unidades.
Por otro lado, el arbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, este sábado desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain, con la participación de Héctor Paletta en el VAR.
En tanto, el encargado de impartir justicia nacido en González Catán, tendrá la posibilidad de redimirse luego de los fuertes reclamos recibidos en el pasado cruce entre ambos rivales de toda la vida por la Liga Profesional 2024.
El cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura y el árbitro designado para cada partido:
• Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Jorge Broggi
-
19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Diego Romero
-
21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Jorge Ethen
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Lucas Cavallero
-
• Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
-
17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Nelson Sosa
-
17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A)
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Laura Fortunato
-
19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez
-
21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Damián Rubino
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Matías Bianchi
• Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: José Carreras
AVAR: Gisella Trucco
-
16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Uziga
-
16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A)
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Ariel Penel
AVAR: Wenceslao Meneses
-
19.15 River vs. San Martín SJ (Zona B)
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Mariana De Almeida
-
21.15 Racing vs. Unión (Zona A)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Joaquin Gil
-
• Lunes 1° de septiembre
17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Diego Ceballos
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Javier Mihura
-
19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Franco Acita.
[Fuente: Noticias Argentinas]