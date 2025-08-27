Torneo Clausura 2025: cronograma, horarios y árbitros de la fecha 7

La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.

Tras seis duelos disputados, la Zona A del campeonato local es liderada por Estudiantes de La Plata con 12 puntos, mientras que en la Zona B es River quien se encuentra en la cima con las mismas unidades.

Por otro lado, el arbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, este sábado desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain, con la participación de Héctor Paletta en el VAR.

En tanto, el encargado de impartir justicia nacido en González Catán, tendrá la posibilidad de redimirse luego de los fuertes reclamos recibidos en el pasado cruce entre ambos rivales de toda la vida por la Liga Profesional 2024.

El cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura y el árbitro designado para cada partido:

• Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Jorge Broggi

-

19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Romero

-

21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

-

• Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta

-

17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Nelson Sosa

-

17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A)

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Laura Fortunato

-

19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Gastón Suárez

-

21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Matías Bianchi

• Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: José Carreras

AVAR: Gisella Trucco

-

16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

-

16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A)

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Wenceslao Meneses

-

19.15 River vs. San Martín SJ (Zona B)

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo

VAR: Germán Delfino

AVAR: Mariana De Almeida

-

21.15 Racing vs. Unión (Zona A)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Joaquin Gil

-

• Lunes 1° de septiembre

17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Javier Mihura

-

19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B)

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Franco Acita.