Talleres no se identifica con la gente y la gente no se identifica con Talleres

Por Gabriel Rodríguez

Si en siete meses del año Talleres apenas ganó tres partidos de 25 y perdiendo 12, se impuso en uno de los últimos 10, sacando 5 puntos de 30 posibles, de local araña un 25% de eficacia siendo de lo peor del año, de visitante consiguió 8 puntos de 33, no es utópico su momento.

En zona de descenso por la tabla general, eliminado en la primera ronda de la Copa Argentina por Armenio y afuera de la Libertadores en fase de grupos, explican un poco los muy malos números que se acentúan cuando se ve a Talleres en el campo de juego, siendo una copia de esto y de aquello porque nada cambió del primer semestre. Claro, con la foto de hoy.

El mundo Talleres debe aceptar que pelea el descenso y no podrá salir de ahí si no se asume este proceso de crisis deportiva, empezando por un Andrés Fassi que ninguneó a más no poder esa situación, despreciando el mercado de pases y aduciendo que los hinchas enojados pedían "cantidad" y no "calidad" en los refuerzos cuando la cosa es al revés. Talleres hoy no tiene dos jugadores por puesto.

La demanda pedía alguna vez un entrenador serio y en serio. Diego Cocca reunía esas dos condiciones pero cuando reaccionó dejó la seriedad del caso para huir por la ventana porque se la veía venir, un ''deja vú'' de lo que hizo Pablo Lavallén en Belgrano.

/Inicio Código Embebido/

Talleres Mercado de pases. Gastón Benavídez deja Talleres: irá a préstamo al Athletico Paranaense El lateral, parte de la columna vertebral de la "T", disputó 151 partidos con la camiseta albiazul entre todas las competiciones. Fue el autor del penal que le dio al "Matador" la Supercopa Internacional.

/Fin Código Embebido/

A Carlos Tevez con apenas días en el cargo, mucho no se le puede endilgar aunque la improvisación en su debut dejó secuelas: un volante central que en la pretemporada con Cocca jugó de central apareciendo como lateral derecho; el lateral derecho reemplazante de Benavídez jugando por el otro lado con la pierna cambiada; un zaguero que estaba en la puerta de salida derecho a la cancha; tres enganches juntos que poco abastecieron al único "9" y un once sin marca... El fútbol es equilibrio y el equilibrio está en la marca, no se puede jugar al fútbol sin marcar.

A Girotti se le reconoce la entrega y el sacrificio para defender y jugar afuera del área, pero el "9" tiene que hacer goles. A favor de él, es un delantero al que le dan una pelota de gol cada tres partidos y así es muy difícil. Para salvarse del descenso, Talleres necesita urgente un goleador. No lo tiene hasta acá en el centrodelantero y tampoco en los otros que van por afuera. Depietri y Rick fueron los únicos que marcaron en el Apertura porque Girotti hizo dos en Libertadores y Tarragona otro en la Copa Argentina. Mientras que Palacios hizo el último en diciembre de 2024 ante Newell''s y Bustos en noviembre de ese año pero con la casaca de San Lorenzo.

No mereció perder ante el "Ciclón", pero se repiten los inconvenientes genéricos. Merece hacer un gol y no sólo que no lo hace, sino que convierte en figura al arquero rival y cuando le pegan la primera mano lo noquean.

Pero si Talleres pelea no irse al descenso y Tevez aún está descubriendo lo que tiene... ¿por qué se le dio dos días libres a los futbolistas, sobre todo cuando remarca que tiene jugadores con la cabeza en otro lado? ¿No hubiera sido más provechoso recuperar ese tiempo que le falta para trabajar?

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Talleres tiene un equipo de jugadores que no se identifica con la gente y la gente no se identifica con los jugadores. Quizá duela, pero es lo que se ve.

Quedan 15 finales. Se suma José Luis Palomino y llegarán dos refuerzos más ante las salidas de Juan Portillo y el paraguayo Galarza.

Los números son crueles porque debería hacer 18 puntos más para zafar del descenso y llegar a 31 con una campaña mediocre pero que le aseguraría la permanencia. Pero para eso debe entender que no se le pedirá que salga campeón porque no se le puede pedir algo que no se podrá dar, sí que saque más puntos que los demás.

Es como que pasó de ser la envidia de River y Boca, tal como dijo su presidente, augurando el Talleres de los próximos 30 años, a ser el Talleres de los ''90 que peleaba no irse a la "B" con jugadores que se plantaban para irse.

Quedan 15 finales. Ojalá no se siga evadiendo una realidad que se impone desde hace rato.