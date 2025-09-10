En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Sorteo del Mundial 2026: fecha, sede y novedades sobre el torneo

Tras las Eliminatorias, las miradas en Sudamérica empiezan a posarse en el sorteo de los grupos.

10/09/2025 | 01:27Redacción Cadena 3

FOTO: Donald Trump y Gianni Infantino confirmaron el día y sede del sorteo del Mundial 2026.

Con el final de las Eliminatorias Sudamericanas este martes, las miradas del mundo del fútbol se centran ahora en el sorteo del Mundial 2026, un evento que definirá los grupos y los cruces de la próxima Copa del Mundo.

El sorteo se celebrará en la ciudad de Washington DC, el próximo 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en la Kennedy Center a las 11 horas de la Argentina.

A diferencia de las ediciones anteriores, el sorteo incluirá a 48 selecciones, por lo que se espera un formato más dinámico.

El sorteo de este Mundial será diferente a los anteriores, ya que por primera vez contará con 48 equipos en lugar de 32. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.

Las selecciones se distribuirán en cuatro bombos, según el ranking FIFA. La ubicación de los equipos en cada bombo se definirá con base en el ranking actualizado, que se publicará después de que finalicen todas las eliminatorias continentales.

Lectura rápida

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025.

¿Dónde se realizará el sorteo?
El evento se realizará en Washington DC, en el Kennedy Center.

¿Cuál será el nuevo formato del Mundial?
El Mundial 2026 incluirá 48 selecciones, organizadas en 12 grupos de cuatro equipos.

¿Qué se definirá en el sorteo?
El sorteo definirá los grupos y cruces para la próxima Copa del Mundo.

¿Cómo se distribuirán los equipos?
Las selecciones se dividirán en cuatro bombos, según el ranking FIFA.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho