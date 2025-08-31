En vivo

Sorpresa en Avellaneda: Unión le ganó 3-2 a Racing

Con goles de Estigarribia, Tarragona y Solari, "La Academia" se llevó un triunfo clave.

31/08/2025 | 23:43Redacción Cadena 3

FOTO: Racing y Unión se enfrentan en el Cilindro. (Foto:Prensa CAU)

Unión de Santa Fe venció 3-2 a Racing en un encuentro por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, que se disputó este domingo en Avellaneda.

"La Academia" inició el partido con el pie derecho, con un tanto del centro delantero Adrián “Maravilla” Martínez. Pero, el “Tate” lo sorprendió con dos contundentes goles, los cuales llegaron por las definiciones precisas de Marcelo Luciano Estigarribia y Cristian Tarragona.

En el minuto 23, Racing abrió el marcador. El centro delantero Adrián Martínez aprovechó un rebote de la defensa de Unión y envió la pelota al fondo de la red.

Sin embargo, a los 29 minutos, Unión de Santa Fe empató el enfrentamiento. El centro delantero Marcelo Luciano Estigarribia cabeceó dentro del área chica y concretó el 1-1 en el tanteador.

Además, en el minuto 41, el “Tatengue” se adelantó 2-1 en el tanteador. El centro delantero Cristian Tarragona finalizó una jugada colectiva con una definición precisa que sorprendió a Gabriel Arias.

En el complemento del duelo, el conjunto liderado por el entrenador Leonardo Madelón continuó con la misma intensidad ofensiva. Mientras que el equipo de Gustavo Costas evaluó la mejor manera de defender el despliegue ofensivo del conjunto santafesino.

En el minuto 37, Unión amplió su ventaja en el marcador del Cilindro. Augusto Solari finalizó una jugada colectiva con un disparo preciso, en el cual el arquero Gabriel Arias no pudo intervenir para despejar el peligro de la jugada.

En los instantes finales, a los 45+3, Racing achicó la ventaja de Unión en el marcador. El lateral Facundo Mura ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Matías Tagliamonte. Un gol significativo que no pudo revertir el catastrófico desenlace del partido.

