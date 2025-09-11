Simeone se rindió ante Julián Álvarez: "Salvo que me digas Messi..."

El director técnico del Atlético Madrid, Diego Simeone, se rindió ante el nivel del delantero argentino Julián Álvarez, quien es una de las grandes figuras del equipo de la capital española.

Durante una entrevista para el programa español “El Club Uría”, Simeone fue sometido a un test en el que le daban a elegir entre dos jugadores y tenía que elegir a su favorito.

Allí fue cuando eligió a Álvarez por encima de otras grandes estrellas del fútbol mundial como Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pahinha, Cole Palmer, Ousmane Dembélé, Vitinha, Erling Haaland, Pedri, Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Lamine Yamal e incluso uno de sus hijos, Giuliano Simeone.

Ante las risas de los periodistas, el “Cholo” sentenció: “Es que a mí me gusta Julián, salvo que me digas Messi”.

/Inicio Código Embebido/

Encontrem alguém que goste de vocês como o Simeone gosta do Julian Alvarez... pic.twitter.com/HkvQwq0qwq — Goncalodias17 (@goncalo_diass17) September 11, 2025

/Fin Código Embebido/

Simeone se desempeña en la presente campaña por 15ª temporada como director técnico del Atlético Madrid, equipo con el que ganó LaLiga 2014 y 2021, la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014, la Europa League 2012 y 2018 y la Supercopa de Europa 2012 y 2018. Además, en su etapa como jugador en dicha institución conquistó LaLiga y la Copa del Rey en 1996.

Álvarez, por su parte, llegó al club para la temporada 2024/25 y se metió rápidamente en los corazones de los fanáticos del club, ya que en su primer año allí anotó 29 goles y repartió 8 asistencias en 57 partidos disputados.