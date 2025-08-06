Schiavi apuntó contra Riquelme: “Pone gente para que la critiquen y salvarse él”

FOTO: La crítica de Rolando Schiavi a la gestión Juan Román Riquelme

Tras la polémica que se generó por la disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Rolando Schiavi realizó un análisis de la tensa situación y apuntó contra la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme.

En el arranque de su análisis, el “Flaco” manifestó: “el Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante”. El ex jugador del “Xeneize” agregó: “es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”.

El ex defensor central explicó que Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron la institución porque no tenían “peso” a nivel dirigencial. Pero, Schiavi señaló con un paréntesis la continuidad de Marcelo Alejandro Delgado en la dirigencia de boca a pesar de la disolución del Consejo de Fútbol, a quien tildó con un fuerte título: la mano derecha de Juan Román Riquelme. “El que tiene mejor llegada con los jugadores es Chelo (Delgado), él es el más confiable para los jugadores”, expresó Rolando Schiavi.

En el final de su picante análisis, el ex futbolista linqueño selló su crítica con un duro golpe contra Riquelme: “por más que se habla de un mánager va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Juan Román Riquelme… todas las decisiones las toma él”.

