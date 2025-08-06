En vivo

Turno Noche

Chiqui Abecasis

Argentina

En vivo

Turno Noche

Chiqui Abecasis

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Schiavi apuntó contra Riquelme: “Pone gente para que la critiquen y salvarse él”

El ex defensor criticó al presidente del club tras la disolución del Consejo de Fútbol. “Todas las decisiones las toma él”, dijo.

06/08/2025 | 20:05Redacción Cadena 3

FOTO: La crítica de Rolando Schiavi a la gestión Juan Román Riquelme

Tras la polémica que se generó por la disolución del Consejo de Fútbol de Boca, Rolando Schiavi realizó un análisis de la tensa situación y apuntó contra la dirigencia encabezada por el presidente Juan Román Riquelme.

En el arranque de su análisis, el “Flaco” manifestó: “el Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante”. El ex jugador del “Xeneize” agregó: “es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ex defensor central explicó que Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron la institución porque no tenían “peso” a nivel dirigencial. Pero, Schiavi señaló con un paréntesis la continuidad de Marcelo Alejandro Delgado en la dirigencia de boca a pesar de la disolución del Consejo de Fútbol, a quien tildó con un fuerte título: la mano derecha de Juan Román Riquelme. “El que tiene mejor llegada con los jugadores es Chelo (Delgado), él es el más confiable para los jugadores”, expresó Rolando Schiavi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el final de su picante análisis, el ex futbolista linqueño selló su crítica con un duro golpe contra Riquelme: “por más que se habla de un mánager va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Juan Román Riquelme… todas las decisiones las toma él”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién criticó a Riquelme? Rolando Schiavi realizó duras críticas hacia él tras la disolución del Consejo de Fútbol.

¿Qué dijo Schiavi sobre el Consejo de Fútbol? Manifestó que el Consejo era Riquelme y que pone gente para que lo critiquen.

¿Quiénes dejaron Boca según Schiavi? Raúl Cascini y Mauricio Serna dejaron la institución por no tener peso dirigencial.

¿Quién es la mano derecha de Riquelme? Schiavi identificó a Marcelo Alejandro Delgado como la mano derecha de Riquelme en la dirigencia.

¿Qué opinó sobre el futuro del club? Dijo que, aunque se hable de un mánager, las decisiones seguirán en manos de Riquelme.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho