El “Chicho” Serna rompió el silencio tras su salida de Boca: "Di lo mejor"

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, disolvió este miércoles el Consejo de Fútbol y designó como secretario técnico a su amigo y ex jugador Marcelo Delgado, quien será el nexo entre el cuerpo técnico y la Comisión Directiva.

Tanto Raúl Cascini como Mauricio Serna dejaron de formar parte de la dirigencia de Boca y el colombiano fue el primero en romper el silencio.

"Vengo acá a manifestar lo que ya está muy claro: he presentado, presentamos la renuncia, que hasta hoy fui parte del club", comenzó el colombiano.

"No ha sido fácil. Quienes me conocen o me han aprendido a conocer saben lo que representa para mí este club. Pero la vida es de decisiones. Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. Y, por supuesto, el trabajo que he tenido en el club ha sido un momento supremamente difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte de su grupo de trabajo y lo agradecí y di todo, hoy también soy honesto y tengo que decir que ya di todo", agregó.

"ME HAN OFRECIDO ESTAR EN OTRA FUNCIÓN PERO, LO RECHACÉ" ????



?? Chicho Serna se despidió de Boca tras ser anunciada su desvinculación en las redes sociales del club.



??? #PuedePasar pic.twitter.com/neyTj2VMd5 — DSPORTS (@DSports) August 6, 2025

Además, el "Chicho" contó el detrás de escena de la determinación e indicó: "Esta semana tomé la decisión y la concretamos ayer para que ya sea una realidad. Varios días atrás lo había manifestado internamente a quien correspondía, nos tomamos varios días para encontrarle una vuelta. Me han ofrecido estar en otra área del club y tomé la decisión de no aceptarlo porque creo que no sería conveniente."

Finalmente, el ex mediocampista agradeció a los hinchas de Boca por el apoyo.

