San Martín (SJ) le ganó a Gimnasia y ahora acecha a Talleres en la zona roja

San Martín de San Juan venció por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido por la sexta fecha del Torneo Clausura, jugado esta noche aquí.

Con el único tanto de penal del mediocampista Marco Iacobellis, a los 9 del segundo tiempo, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli llegó al séptimo puesto y está dentro de los clasificados a la próxima ronda.

El resultado, clave en la lucha por la permanencia, le permite al equipo sanjuanino sumar tres puntos vitales y presionar a sus rivales directos, y aunque continúa en el último puesto de los promedios, en la tabla anual escaló algunas posiciones.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la tensión propia de un duelo entre equipos comprometidos con el descenso. San Martín mostró orden defensivo y aprovechó la única situación clara que tuvo en el complemento, cuando el árbitro Fernando Espinoza sancionó penal tras revisar una mano de Gastón Suso en el área, mediante intervención del VAR. Iacobellis, resistido por parte de la hinchada, ejecutó con precisión y desató el festejo local.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Leandro Romagnoli corta una racha de tres partidos sin ganar y recupera terreno en una tabla que sigue siendo desfavorable. A pesar del triunfo, permanece en zona de descenso, pero reduce la brecha con sus competidores y mantiene viva la expectativa de revertir la situación en las fechas restantes.

San Martín enfrentará al conjunto de Núñez el domingo 31 de agosto a las 19:15, en el Estadio Monumental, en un duelo que pondrá a prueba su capacidad de sostener el envión anímico y seguir en carrera por la permanencia.

Por otro lado, el equipo platense quedó a tan solo cinco unidades del último puesto en la tabla anual, con 23 puntos, contra los 18 que tiene Aldosivi, y en los promedios se complicó aún más su permanencia.

