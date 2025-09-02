En vivo

Revelan las medias de los argentinos en el nuevo Fifa: Messi ya no es el mejor

La "Pulga" no lidera el ranking y cae al quinto puesto con una media de 86. Jugadores fuera del radar de la selección sorprenden en el top 30.

02/09/2025 | 17:40Redacción Cadena 3

FOTO: EA reveló las medias de los jugadores argentinosen FC 26: Messi relegado al quinto lugar

A tan solo 24 días de la salida del FC 2026, revelaron las valoraciones de los jugadores argentinos. Las cuales despertaron una importante polémica en las distintas redes sociales.

El dato más curioso fue que por primera vez en mucho tiempo, Lionel Andrés Messi no es el futbolista argentino que posee la mejor media en el juego. Es más, lo bajaron al quinto lugar del top 30 de los argentinos con mayor valoración, con tan solo 86 de media: 78 de ritmo, 85 de tiro, 85 de pase, 90 de regate, 33 de defensa y 64 de físico.

El primer lugar del top 30 se lo llevó el centro delantero Lautaro Martínez, quien se quedó con 88 de valoración: 81 de ritmo, 88 de tiro, 75 pase, 84 de regate, 51 de defensa 83 de físico. El “Toro” fue escoltado por Alexis Mac Allister, con 87 de media: 66 de ritmo, 82 de tiro, 85 pase, 85 de regate, 78 de defensa y 76 de físico.

El tercer lugar del podio se lo llevó el centro delantero Julián Álvarez, con 87 de valoración: 85 de ritmo, 87 de tiro, 81 de pase, 87 de regate, 57 de defensa y 79 de físico.

La polémica se generó en torno a diversos jugadores que no estuvieron en el radar de la selección nacional y obtuvieron su lugar en el top 30, estos son: El delantero Mauro Icardi con 81 de media, Luciano Acosta con 79 de media y Nicolás Domínguez con 79 de media.

Además, otro de los grandes focos de crítica fue la valoración que recibió el mediocampista ofensivo Thiago Almada, quien se quedó con tan solo 79 de valoración y fue catalogado como una de las cartas argentinas más infravaloradas.

El ranking evidencio la notable desvaloración que sufrieron las distintas cartas de los futbolistas argentinos. Muchos recibieron valoraciones que no debían de tener en el juego, mientras que otros perdieron terreno por una notable rebaja en su valoración. Esto deja en evidencia una sola cosa: los creadores del juego parecen tener un criterio diferente a los amantes del fútbol.

El top 30 de los jugadores argentinos en el FC 26

1. *Lautaro Martínez* - 88

2. *Alexis Mac Allister* - 87

3. *Julián Álvarez* - 87

4. *Paulo Dybala* - 86

5. *Lionel Messi* - 86

6. *Dibu Martínez* - 85

7. *Enzo Fernández* - 84

8. *Exequiel Palacios* - 84

9. *Rodrigo De Paul* - 84

10. *Ángel Di María* - 82

11. *Cristian Romero* - 82

12. *Gerónimo Rulli* - 82

13. *Nicolás Otamendi* - 82

14. *Giovani Lo Celso* - 82

15. *Lisandro Martínez* - 81

16. *Mauro Icardi* - 81

17. *Leonardo Balerdi* - 81

18. *Valentín Castellanos* - 80

19. *Lautaro Acosta* - 79

20. *Nicolás Domínguez* - 79

21. *Walter Benítez* - 79

22. *Facundo Medina* - 79

23. *Augusto Batalla* - 79

24. *Thiago Almada* - 79

25. *Nico Paz* - 79

26. *Alan Varela* - 79

27. *Nahuel Molina* - 79

28. *Juan Musso* - 79

29. *Juan Foyth* - 79

30. *Paulo Gazzaniga* - 79

Lectura rápida

¿Qué juego se está analizando? FC 2026 de EA Sports.

¿Quién tiene la mejor media en el ranking argentino? Lautaro Martínez con 88 de valoración.

¿Cuándo se revelaron estas valoraciones? A 24 días del lanzamiento del juego.

¿Qué lugar ocupa Lionel Messi en el ranking? Lionel Messi ocupa el quinto lugar con 86 de media.

¿Qué polémica se observa? Jugadores fuera del radar de la selección sorprenden con sus valoraciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

