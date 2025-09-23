En vivo

Deportes

Racing y Vélez definen al primer semifinalista: seguilo en vivo

La “Academia” y el “Fortín” cierran la llave de cuartos de final del certamen continental. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

23/09/2025 | 19:35Redacción Cadena 3

FOTO: Racing y Vélez se enfrentan por Libertadores. (Foto:@Libertadores)

Racing recibe a Vélez en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

La ida en Liniers fue 1-0 para la “Academia”, pero la serie está abierta.

Seguí la transmisión en vivo por el YouTube de la radio:

Lectura rápida

¿Qué equipo juega?
Racing se enfrenta a Vélez en la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega?
El partido es el martes a las 19 horas.

¿Dónde se retransmite?
Por Fox Sports y Disney+, además de plataformas digitales.

¿Qué pasó en el partido de ida?
La ida terminó 1-0 a favor de Racing en Liniers.

¿Qué se juega en el partido?
El ganador avanzará a semifinales y enfrentará a Flamengo o Estudiantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

