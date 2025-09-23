Racing y Vélez definen al primer semifinalista: seguilo en vivo

FOTO: Racing y Vélez se enfrentan por Libertadores. (Foto:@Libertadores)

Racing recibe a Vélez en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina. Transmite Cadena 3, Cadena3.com y app.

La ida en Liniers fue 1-0 para la “Academia”, pero la serie está abierta.

Seguí la transmisión en vivo por el YouTube de la radio:

