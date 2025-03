Quiénes usaron la 10 cada vez que Messi no jugó para la Selección argentina

La Selección argentina sufrió la sensible baja del mejor de la historia, Lionel Messi, por lo que se abrió la posibilidad de que otro jugador use la camiseta número 10 en la próxima fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El que pica en punta para usar la camiseta que hace más de 15 años que le corresponde a Messi es el extremo del Atlético Madrid Ángel Correa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta no sería la primera vez que la use, ya que también lo hizo en dos ocasiones (en una más fue al banco y no ingresó).

Otros jugadores que ganaron el Mundial de Qatar 2022 y que en alguna ocasión usaron la 10 fueron Paulo Dybala y Ángel Di María, en dos partidos cada uno.

Sin embargo, el que más veces tuvo este privilegio fue Sergio “Kun” Agüero, que fue portador de la 10 en siete encuentros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno por uno, los jugadores que usaron la 10 por ausencia de Messi

Un partido: Wálter Erviti, Federico Insúa, Ariel Ortega, Maximiliano Moralez, Lucas Mugni (no llegó a ingresar), Walter Montillo, Erik Lamela, Javier Pastore y Ever Banega.

2 partidos: Enzo Pérez, Nicolás Gaitán, Héctor Canteros, Ángel Di María y Paulo Dybala.

3 partidos: Ángel Correa (no sumó minutos en uno de ellos).

7 partidos: Sergio Agüero.