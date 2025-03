Scaloni, antes de Uruguay: la lesión de Messi y por qué apartó a Garnacho

Poco más de 24 horas antes de enfrentar a Uruguay, Lionel Scaloni ofreció una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas relacionados con la Selección Argentina. La ausencia de Lionel Messi, las lesiones de otros jugadores y las posibilidades de clasificación al Mundial fueron algunos de los puntos destacados en sus declaraciones.

Sobre el calendario, Scaloni comentó: "Siempre que viene una Fecha FIFA, y que los chicos juegan el fin de semana anterior, siempre estamos alerta. Con la cantidad de partidos que juegan, siempre es un problema. Sabíamos que había varios tocados, la posibilidad de perder algunos. Y ha pasado. Es lo que toca. Ahora lo que hay que hacer es pensar en lo que tenemos, que será una oportunidad para ellos. Es una temporada agobiante para los jugadores. Se está haciendo larga y somos conscientes. Debemos afrontar el partido con lo mejor, sin quejas".

En relación a Lautaro Martínez, el entrenador expresó: "En principio contábamos con Lautaro. Llegó más tarde que el resto porque fue el último en jugar. Nos encontramos con la noticia de que estaba tocado. Por suerte, todavía no habíamos preparado el partido. Sin él era imposible. Y los planes que teníamos hace 15 días son inútiles. Preparamos el partido sabiendo que no está y ojalá que se recupere porque es un jugador importante".

Respecto a la formación para el encuentro en Montevideo, Scaloni afirmó: "El equipo lo tengo al 90%. Ahora, en el último entrenamiento, lo voy a terminar de definir. Tengo una idea. Con las amarillas, tenemos tantos jugadores que no podemos permitirnos el lujo de guardar a tantos. Sí puede haber algún matiz con algunos. Sobre todo en la mitad de la cancha. El nivel de los chicos hace que ahí podamos jugar con eso y darles oportunidades a otros".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Acerca de Messi, el técnico comentó: "Con Leo hablé. Venía hablando hace tiempo. No estaba muy bien de su aductor. Venía con problemas. Era consciente de esta situación. Lamentablemente no pudo estar y para nosotros es una baja importante. Pero el equipo afrontará el partido como siempre lo ha hecho. Da igual los chicos que estén dentro de la cancha. Nuestra idea será como siempre la misma para enfrentar a un rival siempre difícil".

Scaloni también se refirió al rendimiento de Julián Álvarez y el penal polémico en la Champions: "Estoy contento con el presente de Julián. Siempre lo he dicho, que es un jugador que le da opciones a cualquier entrenador. Ha encontrado en el Atlético de Madrid un lugar importante. Con relación a la Champions, hoy todavía está la duda de si la pelota se mueve o no. Es una cuestión de reglamento. El partido terminó. Y eso, para el Atlético es triste. Pero han hecho un trabajo espectacular. No digo que duela menos, pero lo seguirán intentando. Como hombre de fútbol, creo que el tema debe estar más claro. Y no ha quedado muy claro. Así, cuando vuelva a pasar, lo tengamos 100% claro".

Sobre el rendimiento de Giuliano Álvarez, Scaloni expresó: "El presente de Giuliano es bueno. Está yendo de menor a mayor. Es un chico que le gusta a cualquier entrenador, como lo era su padre cuando jugaba. Es el fiel reflejo de él. Para nosotros es de gran ayuda. Puede tener posibilidades de jugar, como cada vez que ha venido. En la última lo hicimos jugar. Si lo pensamos para jugar, puede jugar por derecha o por la izquierda, pero como extremo tiene que defender también".

En cuanto a Paulo Dybala, el entrenador manifestó: "Intercambié unos mensajes con Paulo. La noticia de su operación es muy triste. Algo más o menos pensábamos cuando pasó. Vuelvo a decir lo que digo siempre: más allá del jugador está la persona, es muy importante. Es un chico que ha dado el máximo, tanto cuando estuvo como cuando no. Su comportamiento ha sido ejemplar. Y nos duele del lado humano. Se lo hicimos saber. A él le duele no poder estar con nosotros y la verdad es que es una pérdida de todo tipo. Nosotros, en este momento, lo hubiéramos necesitado. Que se recupere, que es lo más importante".

Scaloni también habló sobre Santiago Castro: "Bologna jugó Champions. Es un chico que está en buen nivel, que se está adaptando al fútbol italiano y lo está haciendo bien en estos últimos partidos. En esa posición también está Valentín Castellanos, que venía de una lesión y hemos decidido por Santiago. Es un chico que tiene fuerza física, buenos movimientos, aguanta bien la pelota y nos puede aportar".

Respecto al fútbol argentino y la Sub 20, el entrenador aclaró: "En cuanto al fútbol argentino, no es que no hay nivel. Yo nunca dije eso. Para nada. Siempre dije que, cuando tengamos que convocar, depende de los casilleros que estén libres. Viene una cantidad de jugadores y hay que intentar que no se acumulen muchos. En este caso, por suerte, tenemos a la Sub 20 que está entrenando con nosotros, que los vemos, que son chicos que son de lo mejor del fútbol argentino y podemos tirar de ahí".

Sobre la decisión de convocar a Benjamín Domínguez en lugar de Alejandro Garnacho, Scaloni explicó: "De Benja vimos el presente. Es un chico que está bien, que puede jugar de extremo por derecha o por izquierda, que se puede sacar de encima a un hombre de manera fácil. Que nos puede aportar algo que el equipo por ahí no tenía. Y al momento de decidir por él o por Ale Garnacho, hemos decidido por él para conocerlo".

En cuanto a la situación de Garnacho, el técnico indicó: "Consideramos que podía estar pero después decidimos que es preferible que se quede en Manchester entrenando. Con su nuevo club, su nuevo entrenador. Y ya en un futuro veremos después de jugar un muy buen Sudamericano".

Sobre el clásico con Uruguay, Scaloni dijo: "Ya sabemos cómo juegan los equipos de Marcelo. Siempre atacando y buscando el arco rival más allá del sistema de juego. Él siempre quiere hacer goles y atacar. Buscaremos hacer un buen partido y contrarrestar lo que puedan hacer ellos. Es un equipo de los buenos, peligroso, rápido y juega de local. Será un lindo partido".

El entrenador también se refirió a la importancia de dar oportunidades a los jóvenes: "Desde que estamos nosotros, nuestra idea siempre es ver cómo se puede mejorar. Si hoy son los jóvenes, jugarán los jóvenes. No tenemos problemas con eso. Y si tenemos la suerte de estar clasificados, tenemos que pensar seriamente sobre que es el momento de que los nuevos puedan aportar a la Selección".

Scaloni reflexionó sobre el tiempo que pasa entre los Mundiales: "Vi que ganó Japón y se clasificó. Parece que fue ayer el Mundial y ojalá dure, pero ya pasó y se viene otro Mundial. A medida que vayan pasando los equipos, veremos quiénes están".

En cuanto a la táctica, el entrenador comentó: "Nosotros, desde que estamos acá, rara vez han atacado los dos laterales. Ya veremos. No creo que solo sea en función de los laterales el tema del ataque. Es cierto que ellos utilizan mucho sus extremos y es para tener en cuenta".

Scaloni también se pronunció sobre los jugadores locales: "La gente es libre e, incluso, diría que puede ser que, en algunos casos, algunos tienen el nivel para estar hoy. Pero para que ellos puedan estar, yo tengo que sacar a otros. No es fácil".

Sobre el análisis del partido en la Bombonera, Scaloni indicó: "El partido en la Bombonera lo tenemos presente, lo volvimos a analizar. Nunca hay dos partidos iguales, pero el comportamiento puede ser parecido. Tomamos nota de eso y qué tenemos que hacer nosotros para ponérselo difícil".

El entrenador también destacó la solidaridad del pueblo argentino: "Lo de Bahía Blanca demuestra lo que es el pueblo argentino. Lo que han hecho los clubes a través de la AFA. La ayuda que han brindado a la gente. Como siempre digo, esperemos que no nos olvidemos".

Finalmente, Scaloni se refirió a la clasificación: "Los números indican la realidad. Está todo más parejo. Es evidente. ¿Qué me gustaría? Estar mucho más tranquilo. Pero sí es verdad que está todo más parejo, difícil y está bueno porque la preparación de cada partido es interesante".

Argentina visitó a Uruguay el viernes a las 20:30 en Montevideo. Luego, el martes 25, recibió a Brasil en el Monumental. Posteriormente, la Selección enfrentará a Chile el 4 de junio, recibirá a Colombia el 7 de junio, a Venezuela el 3 de septiembre y visitará a Ecuador el 6 de septiembre.