Ante la ausencia de Messi, se definió quien usará la 10 ante Uruguay y Brasil

Ante la ausencia del capitán Lionel Messi en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni se encargó de definir quién será el que lleve la camiseta número "10" de la Selección argentina.

La "Albiceleste" ya se encuentra entrenando de cara a los partidos ante Uruguay y Brasil. Sin embargo, el equipo de Scaloni deberá afrontar los compromisos con una lista extensa de bajas por lesión, entre ellas la más significativa: Messi.

Ante la ausencia del capitán y emblema de la Selección argentina, la camiseta con su número, históricamente ligada al rosarino, deberá tener un nuevo dueño en estos dos partidos.

Además, el cordobés Paulo Dybala, quien en otras ocasiones había tomado ese dorsal cuando la "Pulga" no estaba presente, tampoco podrá jugar por lesión.

Finalmente, el entrenador tomó una decisión y, según adelantaron el encargado de vestir la histórica "10" en los encuentros contra Uruguay y Brasil será Ángel Correa.

El delantero del Atlético de Madrid, que es parte del proceso de Scaloni desde hace años y fue parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022, tendrá la responsabilidad de llevar el número más emblemático de la "Albiceleste" en estos dos partidos clave.

Si bien no es la primera vez que un jugador distinto a Messi usa la "10" en la Selección argentina, sí es un hecho que no pasa desapercibido. Ahora, Correa tendrá la oportunidad de representar ese dorsal.

Por otro lado, Alexis Mac Allister ya había hablado de la posibilidad de que Correa sea quien use la significativa camiseta de Messi, en diálogo con el streaming OLGA: "No se sabe quién la va a usar. Ángel Correa la llevó cuando Leo no estuvo, pero no sabría decirte", comentó.