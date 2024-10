¿Quién es el jugador viral de Zambia que llegó a Temperley?

El volante David “el Brujito” Mulenga, proveniente del New Hope Waves FC, llegó a Temperley después de volverse viral en las redes sociales tras ser un joven jugador promesa de Zambia.

El argentino Martín Shatal, se dedica al video análisis de los jugadores, lo cual lo hizo llegar a un club de la tercera división de Zambia y, posteriormente, convertirlo en parte del cuerpo técnico, inició una movida en las redes sociales para que un equipo argentino le dé una oportunidad a Mulenga, uno de los mejores y más jóvenes jugadores del New Hope Waves FC.

???? MULENGA, LA PROMESA AFRICANA QUE LLEGA A TEMPERLEY



David Mulenga, joven proveniente de Zambia, llegó a la Argentina y desde mañana entrenará con la reserva, vivirá en la pensión del club y estará dos semanas a prueba.@Martecoll



En este hilo, su historia ?? pic.twitter.com/pX2HY24Ntn — Club A. Temperley (@TemperleyOK) October 14, 2024

La fiebre por el joven africano fue tal que el público en las redes sociales estaba dispuesto a donar para los gastos del viaje de Mulenga al país.

“El Brujito”, como fue bautizado por muchos usuarios en redes, nació el 29 de octubre del 2005 en Livingstone, ciudad ubicada a 478 kilómetros de la capital de Zambia. Se volvió conocido en X luego de que Martín publicara videos de él jugando al fútbol, en donde se destacó rápidamente del resto de sus compañeros.

Según contó Shatal en sus redes sociales en julio del 2023, intentó contactarse con muchos clubes de primera en busca de una oportunidad, pero solo dos equipos de la Primera Nacional fueron quienes respondieron, entre ellos Temperley.

David Mulenga (7) vs Livingstone Police



El baile de la gambeta



2023 https://t.co/OplOf6Ebaf pic.twitter.com/mssmk4pLKP — Martin (@Martecoll) July 14, 2023

Ese fue el inicio de un largo sueño, donde se llegó a un acuerdo de que desde este martes se entrenará con la reserva, vivirá en la pensión del “Gasolero” y estará dos semanas a pruebas en donde, en caso de cumplir con las expectativas del cuerpo técnico, podrá sumarse a las juveniles del club de Turdera.

La llegada de Mulenga a Argentina no fue fácil, si bien desde octubre del 2023 se empezaron a gestionar los papeles para que el joven de Zambia llegue a Argentina, no fue hasta el año siguiente que consiguió su visado que le permitió viajar a Buenos Aires. Desde el “Gasolero” se esperaba que el futbolista realizara sus respectivas pruebas a principio de este año, pero no pudo concretarse.

Con la promesa a sus padres de que no dejaría sus estudios, el “Brujito” dejó su país natal y a su familia en busca de un sueño: triunfar en el país Campeón del Mundo.

Este lunes, a través de sus redes sociales, Temperley confirmó que el jugador africano ya se encuentra en el país y lo anunció en sus redes sociales con un video de Mulenga presentándose: “Mi nombre es David Mulenga y formo parte de la familia más grande del sur”.