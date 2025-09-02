Pura moda: Messi y compañía transformaron Ezeiza en una pasarela

Ezeiza, el templo de la llegada, no solo recibe a héroes del fútbol. En las últimas horas, con el arribo de la Selección Argentina para esta doble fecha FIFA, el aeropuerto se transformó en una verdadera alfombra roja improvisada.

Lejos de las camisetas de la AFA, la "Scaloneta" nos ha dado una cátedra de estilo, demostrando que su dominio no se limita al césped.

Desde hace años, la moda ha dejado de ser un tema secundario en el vida de los deportistas de élite.

Las grandes marcas han comprendido el poder de influencia de estas figuras globales, y nuestros campeones del mundo son el mejor ejemplo.

No es una novedad verlos con indumentaria de alta gama, pero lo que se vio fue, en palabras de la industria, una declaración de principios.

El look de Messi: sobriedad con un golpe de lujo

Todas las miradas, como siempre, se posaron en Lionel Messi. Tras la derrota del Inter Miami en la Leagues Cup, el capitán aterrizó en Buenos Aires con la concentración puesta en los próximos partidos, pero su atuendo demostró que el detalle nunca es casualidad. Su elección fue un claro reflejo de su personalidad: sobria, pero con un golpe de efecto que solo los verdaderos íconos pueden dar.

El complemento de su look fue un bolso que, para los conocedores de la moda, es un verdadero trofeo: el Hermés Cargo HAC Birkin 40. Esta no es una simple mochila, es una pieza de culto lanzada en 2021, que rinde homenaje a la tradición ecuestre de la casa de modas francesa.

Con su diseño bicolor y su genética de lujo, este bolso habla por sí solo. Es la elegancia sin estridencia, el lujo en su versión más discreta y poderosa. Un mensaje claro: el lujo no es para mostrar, es para usar.

De Paul y Paredes: la elegancia urbana del mediocampo

Si Messi optó por la sofisticación discreta, otros pilares de la mitad de cancha eligieron una línea más audaz, pero igualmente impactante.

Rodrigo De Paul, siempre a la vanguardia, llegó luciendo un conjunto que equilibraba lo deportivo con lo chic. Sus zapatillas de diseño exclusivo y una chaqueta de una marca de lujo urbana confirmaron por qué es uno de los referentes fashion de la Selección.

De Paul entiende que la cancha es un escenario, pero el aeropuerto también lo es, y su elección fue una que muchos intentarán replicar en las calles.

Su estilo, siempre arriesgado, se mueve entre el rockstar y el dandy moderno, consolidándolo como un influencer nato en el ámbito de la moda masculina.

Leandro Paredes, por su parte, mantuvo su característica impronta clásica, pero con toques contemporáneos. Un pantalón sastrero impecable, combinado con una remera de algodón de alta calidad y un accesorio que captó la atención: un reloj de una reconocida marca suiza cuyo valor bien podría costear un departamento. Paredes es la prueba de que la elegancia no pasa de moda, y que los detalles hacen la diferencia. Su presencia siempre es sinónimo de distinción, un contraste perfecto con la explosión de color o texturas que a veces vemos en otros.

La nueva generación: entre lo práctico y lo llamativo

La juventud también pisó fuerte en esta pasarela aérea. Julián Álvarez, con su ascenso meteórico en el fútbol europeo, también ha evolucionado en su estilo personal. Se lo vio con un look más relajado pero sumamente cuidado, demostrando que la comodidad no está reñida con el lujo sutil. Una sudadera de diseño minimalista y zapatillas de última generación de una edición limitada, dejaron en claro que la "Araña" no solo anota goles, sino que también marca tendencia.