En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Vélez

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Aldosivi

La Plata

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Por la mínima, Athletic Club superó a Rayo Vallecano en LaLiga

El único gol fue convertido por Oihan Sancet de penal en el marco de la segunda fecha.

25/08/2025 | 18:30Redacción Cadena 3

FOTO: Athletic Club superó a Rayo Vallecano por la mínima.

El Athletic Club consiguió un triunfo clave en San Mamés al superar por 1 a 0 al Rayo Vallecano en la segunda jornada de LaLiga.

El único gol lo convirtió Oihan Sancet desde el punto penal, en su regreso tras lesión, luego de que él mismo forzara la falta en el área rival. Los dirigidos por Ernesto Valverde, que sufrieron en el inicio, lograron imponerse con carácter, alcanzando así seis puntos sobre seis posibles y ubicándose en el quinto puesto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el complemento, los locales encontraron en el delantero Nico Williams al principal generador de peligro. Finalmente, tras una revisión del VAR, a los 11 minutos, se sancionó un penal de Gerard Gumbau sobre Sancet que el propio mediocampista transformó en el gol de la victoria.

El tanto asentó al conjunto de Valverde, que manejó los tiempos en el tramo final y evitó cualquier reacción de los visitantes. De esta manera, el Athletic arranca el campeonato con puntaje perfecto, algo que no conseguía desde la temporada 2013/14.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido? Athletic Club ganó el partido.

¿Quién anotó el único gol? El único gol fue anotado por Oihan Sancet.

¿Qué sancionó el VAR? Se sancionó un penal a favor del Athletic Club.

¿Cuál es la posición del Athletic Club en la tabla? Se encuentra en el quinto puesto.

¿Desde cuándo no tenía un puntaje perfecto al inicio de LaLiga? Desde la temporada 2013/14.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho