Por la mínima, Athletic Club superó a Rayo Vallecano en LaLiga
El único gol fue convertido por Oihan Sancet de penal en el marco de la segunda fecha.
25/08/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: Athletic Club superó a Rayo Vallecano por la mínima.
El Athletic Club consiguió un triunfo clave en San Mamés al superar por 1 a 0 al Rayo Vallecano en la segunda jornada de LaLiga.
El único gol lo convirtió Oihan Sancet desde el punto penal, en su regreso tras lesión, luego de que él mismo forzara la falta en el área rival. Los dirigidos por Ernesto Valverde, que sufrieron en el inicio, lograron imponerse con carácter, alcanzando así seis puntos sobre seis posibles y ubicándose en el quinto puesto.
En el complemento, los locales encontraron en el delantero Nico Williams al principal generador de peligro. Finalmente, tras una revisión del VAR, a los 11 minutos, se sancionó un penal de Gerard Gumbau sobre Sancet que el propio mediocampista transformó en el gol de la victoria.
El tanto asentó al conjunto de Valverde, que manejó los tiempos en el tramo final y evitó cualquier reacción de los visitantes. De esta manera, el Athletic arranca el campeonato con puntaje perfecto, algo que no conseguía desde la temporada 2013/14.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido? Athletic Club ganó el partido.
¿Quién anotó el único gol? El único gol fue anotado por Oihan Sancet.
¿Qué sancionó el VAR? Se sancionó un penal a favor del Athletic Club.
¿Cuál es la posición del Athletic Club en la tabla? Se encuentra en el quinto puesto.
¿Desde cuándo no tenía un puntaje perfecto al inicio de LaLiga? Desde la temporada 2013/14.
[Fuente: Noticias Argentinas]