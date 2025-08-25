Por la mínima, Athletic Club superó a Rayo Vallecano en LaLiga

El Athletic Club consiguió un triunfo clave en San Mamés al superar por 1 a 0 al Rayo Vallecano en la segunda jornada de LaLiga.

El único gol lo convirtió Oihan Sancet desde el punto penal, en su regreso tras lesión, luego de que él mismo forzara la falta en el área rival. Los dirigidos por Ernesto Valverde, que sufrieron en el inicio, lograron imponerse con carácter, alcanzando así seis puntos sobre seis posibles y ubicándose en el quinto puesto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el complemento, los locales encontraron en el delantero Nico Williams al principal generador de peligro. Finalmente, tras una revisión del VAR, a los 11 minutos, se sancionó un penal de Gerard Gumbau sobre Sancet que el propio mediocampista transformó en el gol de la victoria.

El tanto asentó al conjunto de Valverde, que manejó los tiempos en el tramo final y evitó cualquier reacción de los visitantes. De esta manera, el Athletic arranca el campeonato con puntaje perfecto, algo que no conseguía desde la temporada 2013/14.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/