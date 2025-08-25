Agónico triunfo del Liverpool frente a Newcastle por la Premier League

Sobre el final, Liverpool le ganó 3 a 2 a Newcastle en St. James’ Park en el marco de la segunda fecha de la Premier League.

Para el conjunto de Arne Slot, convirtieron Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike y el ingresado desde el banco Rio Ngumoha. Por el lado de las “Urracas” los goleadores fueron Bruno Guimarães y William Osula.

A su vez, Newcastle jugó con uno menos desde el primer tiempo, luego de la expulsión del delantero Anthony Gordon.

¡¡¡DEBUT SOÑADO!!! RIO NGUMOHA MARCA EL 3-2 Y LE DA LA VICTORIA A LIVERPOOL SOBRE NEWCASTLE CON 16 AÑOS.



?? Mirá la #PremierLeague por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TTFe3MDPmA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

En el arranque, el equipo local se mostró mejor, con Gordon, Joelinton y Bruno Guimaraes presionando alto y generando complicaciones en la salida del Liverpool. Incluso tuvieron chances claras con remates desviados y un cabezazo que exigió al arquero Alisson.

Sin embargo, en la primera llegada clara de los “Reds”, Gravenberch abrió el marcador con un disparo desde fuera del área. Pese al golpe, los locales mantuvieron la iniciativa, aunque la expulsión de Gordon por una dura entrada sobre Virgil Van Dijk dejó condicionados a los dirigidos por Eddie Howe.

En el complemento, el partido se volvió aún más emocionante, ya que Guimaraes, con un potente cabezazo tras centro de Kieran Trippier, logró el empate y desató la euforia en el St. James’ Park.

Sin embargo, el Liverpool reaccionó de inmediato, primero con Ekitike, que capturó un rebote para el 2 a 1, y luego con varias llegadas peligrosas de Mohamed Salah y Nico Williams que pudieron liquidar el encuentro.

A solo dos minutos del final, Newcastle volvió a mostrar su carácter copero y consiguió el empate, luego de una pelota larga del arquero Nick Pope, que terminó en el área rival y encontró a Osula, que con oportunismo definió ante la salida de Alisson para el 2 a 2.

Aún así, Ngumoha, en los minutos adicionales, terminó de darle la victoria al Liverpool, que se ubica tercero con seis puntos. Por el lado de las “Urracas”, se encuentran en el decimoquinto lugar con solo un punto.