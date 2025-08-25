En vivo

Deportes

Agónico triunfo del Liverpool frente a Newcastle por la Premier League

Los "Reds" superaron por 3 a 2 a las "Urracas" en el marco de la segunda fecha.

25/08/2025 | 18:24Redacción Cadena 3

FOTO: Agónico triunfo del Liverpool frente a Newcastle por la Premier League.

Sobre el final, Liverpool le ganó 3 a 2 a Newcastle en St. James’ Park en el marco de la segunda fecha de la Premier League.

Para el conjunto de Arne Slot, convirtieron Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike y el ingresado desde el banco Rio Ngumoha. Por el lado de las “Urracas” los goleadores fueron Bruno Guimarães y William Osula.

A su vez, Newcastle jugó con uno menos desde el primer tiempo, luego de la expulsión del delantero Anthony Gordon.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el arranque, el equipo local se mostró mejor, con Gordon, Joelinton y Bruno Guimaraes presionando alto y generando complicaciones en la salida del Liverpool. Incluso tuvieron chances claras con remates desviados y un cabezazo que exigió al arquero Alisson.

Sin embargo, en la primera llegada clara de los “Reds”, Gravenberch abrió el marcador con un disparo desde fuera del área. Pese al golpe, los locales mantuvieron la iniciativa, aunque la expulsión de Gordon por una dura entrada sobre Virgil Van Dijk dejó condicionados a los dirigidos por Eddie Howe.

En el complemento, el partido se volvió aún más emocionante, ya que Guimaraes, con un potente cabezazo tras centro de Kieran Trippier, logró el empate y desató la euforia en el St. James’ Park.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, el Liverpool reaccionó de inmediato, primero con Ekitike, que capturó un rebote para el 2 a 1, y luego con varias llegadas peligrosas de Mohamed Salah y Nico Williams que pudieron liquidar el encuentro.

A solo dos minutos del final, Newcastle volvió a mostrar su carácter copero y consiguió el empate, luego de una pelota larga del arquero Nick Pope, que terminó en el área rival y encontró a Osula, que con oportunismo definió ante la salida de Alisson para el 2 a 2.

Aún así, Ngumoha, en los minutos adicionales, terminó de darle la victoria al Liverpool, que se ubica tercero con seis puntos. Por el lado de las “Urracas”, se encuentran en el decimoquinto lugar con solo un punto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido entre Liverpool y Newcastle?
Liverpool ganó 3 a 2 a Newcastle en un partido emocionante de la Premier League.

¿Quiénes anotaron en el partido?
Los goles de Liverpool fueron convertidos por Ryan Gravenberch, Hugo Ekitike y Rio Ngumoha. Newcastle anotó a través de Bruno Guimarães y William Osula.

¿Cómo fue la situación de Newcastle durante el encuentro?
Newcastle jugó con un jugador menos desde el primer tiempo tras la expulsión de Anthony Gordon.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se disputó en St. James' Park, el estadio de Newcastle.

¿En qué posición queda Liverpool tras el triunfo?
Con esta victoria, Liverpool se ubica en el tercer lugar de la Premier League con seis puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

