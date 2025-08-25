En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Ctral. Córdoba

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Vélez

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Aldosivi

La Plata

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El Inter de Lautaro Martínez arrancó la Serie A con una goleada

Fue con una sólida victoria 5-0 sobre el Torino. Marcus Thuram destacó al anotar dos goles en este encuentro disputado el lunes. El argentino hizo un gol. 

25/08/2025 | 18:13Redacción Cadena 3

FOTO: Inter de Milán aplasta 5-0 al Torino y marca territorio en el inicio de la Serie A

El Inter de Milán comenzó su campaña en la Serie A de manera perfecta cuando Marcus Thuram anotó dos veces en una cómoda victoria por 5-0 sobre un deslucido Torino el lunes.

Alessandro Bastoni cabeceó un gol desde un tiro de esquina después de 17 minutos y Thuram añadió un segundo 18 minutos después.

El argentino Lautaro Martínez aprovechó un error defensivo para poner el 3-0 al inicio de la segunda mitad, y Thuram hizo el cuarto justo después de la hora de juego.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ange-Yoan Bonny completó la goleada tras otro error defensivo.

El resultado deleitó al nuevo entrenador del Inter, Christian Chivu, y a los aficionados que esperan que el equipo pueda dejar atrás el mal final de la temporada pasada.

El Inter perdió por poco el scudetto ante el Napoli y sucumbió ante el Paris Saint-Germain en una final de la Liga de Campeones de un solo lado.

Lectura rápida

¿Qué logró el Inter de Milán en su debut de la Serie A? El Inter de Milán ganó 5-0 al Torino en su primera jornada de la Serie A.

¿Quién anotó para el Inter? Marcus Thuram anotó dos goles, mientras que Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny también marcaron.

¿Cuál fue el resultado del partido? El partido finalizó 5-0 a favor del Inter de Milán.

¿Cuándo se disputó el partido? El choque se llevó a cabo el lunes.

¿Cómo fue la actuación del Inter respecto a la temporada pasada? El Inter de Milán busca revertir un mal final de temporada previa, donde perdió el scudetto y la final de la Liga de Campeones.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho