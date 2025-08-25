El Inter de Lautaro Martínez arrancó la Serie A con una goleada

FOTO: Inter de Milán aplasta 5-0 al Torino y marca territorio en el inicio de la Serie A

El Inter de Milán comenzó su campaña en la Serie A de manera perfecta cuando Marcus Thuram anotó dos veces en una cómoda victoria por 5-0 sobre un deslucido Torino el lunes.

Alessandro Bastoni cabeceó un gol desde un tiro de esquina después de 17 minutos y Thuram añadió un segundo 18 minutos después.

El argentino Lautaro Martínez aprovechó un error defensivo para poner el 3-0 al inicio de la segunda mitad, y Thuram hizo el cuarto justo después de la hora de juego.

/Inicio Código Embebido/

EL OLFATO GOLEADOR DEL TORO: Lautaro Martínez estuvo atento al error defensivo y marcó el 3-0 de Inter vs. Torino.



?? Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/VNmxsArA17 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2025

/Fin Código Embebido/

Ange-Yoan Bonny completó la goleada tras otro error defensivo.

El resultado deleitó al nuevo entrenador del Inter, Christian Chivu, y a los aficionados que esperan que el equipo pueda dejar atrás el mal final de la temporada pasada.

El Inter perdió por poco el scudetto ante el Napoli y sucumbió ante el Paris Saint-Germain en una final de la Liga de Campeones de un solo lado.

