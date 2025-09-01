En vivo

"Pepo" De la Vega habló sobre su cruce con Messi y De Paul en la Leagues Cup

El ex jugador de Lanús fue el mejor jugador del torneo y tuvo un cruce con los campeones del mundo en el partido.

01/09/2025 | 16:34Redacción Cadena 3

FOTO: Pedro De la Vega explicó su cruce con Messi y De Paul en la final de la Leagues Cup.

La final de la Leagues Cup 2025 no solo dejó la consagración de Seattle Sounders ante Inter Miami por 3-0, sino también un episodio que captó la atención: el cruce de Pedro De la Vega con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Tras el partido, el delantero argentino aclaró lo sucedido y dejó en claro su respeto hacia los campeones del mundo.

Para mí son lo más grande que tenemos, campeones del mundo, ídolos míos. Son cuestiones del partido, traté de enfocarme en el partido y no tomarme tanto eso, porque enfrentarte a esos jugadores, siendo argentino, lleva otra presión, pero traté de estar concentrado”, explicó el ex Lanús al ser consultado sobre el momento de tensión vivido en el campo de juego.

El atacante, que fue elegido mejor jugador del torneo, remarcó que el roce fue parte del juego y no algo personal: “Son situaciones normales que se dan en una final y más contra futbolistas de esa jerarquía. La verdad es que los admiro mucho y no voy a dejar de hacerlo por un cruce dentro de la cancha”, bajando el tono a cualquier polémica.

Además, el joven delantero destacó lo especial que fue enfrentarse a dos referentes de la Selección Argentina: “Uno los ve desde chico, festejé con todo el Mundial que ellos ganaron y ahora me toca jugar contra ellos en una final. Es algo único y lo disfruté mucho, más allá del nerviosismo del momento”.

Con su madurez para afrontar la situación y la consagración con Seattle, De la Vega cerró la polémica con un mensaje de admiración. “Siempre va a ser un orgullo compartir una cancha con jugadores de ese nivel. El fútbol tiene estas cosas, pero el respeto es total”, concluyó.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en la final de la Leagues Cup 2025?
Se produjo un cruce entre Pedro De la Vega, Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

¿Quién fue el mejor jugador del torneo?
Pedro De la Vega fue elegido como el mejor jugador del torneo.

¿Cómo se sintió De la Vega al enfrentar a Messi y De Paul?
Dijo que fue un honor y que se sintió nervioso, pero disfrutó el momento.

¿Qué dijo De la Vega sobre el cruce?
Lo describió como algo normal en el fútbol, sin algo personal detrás.

¿Cuál fue el mensaje final de De la Vega?
Destacó el orgullo de compartir cancha con jugadores de alto nivel y el total respeto que siente hacia ellos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

