No está Scaloni: se conocieron los nominados a mejor director técnico del mundo
El director técnico de la Selección argentina ya ganó este premio en 2022, tras el Mundial de Qatar.
07/08/2025 | 10:41Redacción Cadena 3
FOTO: Scaloni no está entre los nominados a mejor DT del Mundo.
Los nominados al Trofeo Johan Cruyff, que se entrega al mejor entrenador del mundo, fueron presentados este jueves y uno de los grandes ausentes en la lista fue Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.
Para esta edición, los nominados fueron los italianos Antonio Conte y Enzo Maresca (Napoli y Chelsea, respectivamente), el alemán Hansi Flick (Barcelona), el español Luis Enrique (Paris Saint-Germain) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool).
Scaloni, por su parte, no figuró entre los convocados, aunque esto puede ser comprensible ya que la Selección argentina no tuvo ningún torneo oficial que lo hubiese colocado como uno de los candidatos.
De todas maneras, el técnico campeón de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial y la Finalissima 2022, ya ganó este premio justamente en 2022, cuando se entregaba junto a la FIFA.
El gran candidato a quedarse con el galardón este año es Luis Enrique, quien en la última temporada condujo al título a un increíble Paris Saint-Germain en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Champions League.
No obstante, el resto de los candidatos consiguieron logros muy importantes. Flick condujo al Barcelona hacia varios títulos, Slot hizo que el Liverpool arrase en la Premier League, Conte hizo lo propio con el Napoli en la Serie A, mientras que Maresca llevó al Chelsea hacia la histórica consagración en el Mundial de Clubes.
[Fuente: Noticias Argentinas]