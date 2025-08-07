En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

No está Scaloni: se conocieron los nominados a mejor director técnico del mundo

El director técnico de la Selección argentina ya ganó este premio en 2022, tras el Mundial de Qatar.

07/08/2025 | 10:41Redacción Cadena 3

FOTO: Scaloni no está entre los nominados a mejor DT del Mundo.

Los nominados al Trofeo Johan Cruyff, que se entrega al mejor entrenador del mundo, fueron presentados este jueves y uno de los grandes ausentes en la lista fue Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina.

Para esta edición, los nominados fueron los italianos Antonio Conte y Enzo Maresca (Napoli y Chelsea, respectivamente), el alemán Hansi Flick (Barcelona), el español Luis Enrique (Paris Saint-Germain) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Scaloni, por su parte, no figuró entre los convocados, aunque esto puede ser comprensible ya que la Selección argentina no tuvo ningún torneo oficial que lo hubiese colocado como uno de los candidatos.

De todas maneras, el técnico campeón de la Copa América 2021 y 2024, además del Mundial y la Finalissima 2022, ya ganó este premio justamente en 2022, cuando se entregaba junto a la FIFA.

El gran candidato a quedarse con el galardón este año es Luis Enrique, quien en la última temporada condujo al título a un increíble Paris Saint-Germain en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Champions League.

No obstante, el resto de los candidatos consiguieron logros muy importantes. Flick condujo al Barcelona hacia varios títulos, Slot hizo que el Liverpool arrase en la Premier League, Conte hizo lo propio con el Napoli en la Serie A, mientras que Maresca llevó al Chelsea hacia la histórica consagración en el Mundial de Clubes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quiénes son los nominados al mejor entrenador del mundo? Los nominados son Antonio Conte, Enzo Maresca, Hansi Flick, Luis Enrique y Arne Slot.

¿Por qué Scaloni no está nominado? La razón es que la Selección argentina no participó en torneos oficiales que lo colocaran como candidato.

¿Cuándo ganó Scaloni el premio anteriormente? Lionel Scaloni ganó este premio en 2022 tras el Mundial de Qatar.

¿Quién es el candidato más fuerte para este año? Luis Enrique es considerado el gran candidato tras su éxito con Paris Saint-Germain.

Qué títulos ganó Luis Enrique? Condujo al PSG a la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Champions League.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho