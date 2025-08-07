Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre los nominados para ganar el Balón de Oro
Los argentinos figuran entre los 30 nominados.
07/08/2025 | 10:47Redacción Cadena 3
FOTO: Martínez y Mac Allister sueñan con el Balón de Oro.
Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football.
Mac Allister tuvo una gran temporada y fue clave para la consagración del Liverpool en la Premier League de Inglaterra, mientras que Martínez guió al Inter de Milán hacia la final de la Champions League.
Noticia en desarrollo…
