Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, entre los nominados para ganar el Balón de Oro

FOTO: Martínez y Mac Allister sueñan con el Balón de Oro.

Los futbolistas argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro, galardón que es entregado por la revista France Football.

Mac Allister tuvo una gran temporada y fue clave para la consagración del Liverpool en la Premier League de Inglaterra, mientras que Martínez guió al Inter de Milán hacia la final de la Champions League.

Noticia en desarrollo…