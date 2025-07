Ni Messi ni Maradona: quién es el mejor futbolista de la historia según Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump formó parte de la final del Mundial de Clubes y fue testigo de la consagración del Chelsea del argentino Enzo Fernández. Además, eligió quién es el mejor jugador del mundo y opinó sobre fútbol.

Los “Blues” superaron al París Saint-Germain el domingo por 3 a 0 y levantaron el trofeo que los colocó como el mejor equipo de la competencia. Trump fue uno de los invitados de lujo al partido y compartió el duelo junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player ??



