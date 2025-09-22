En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Raúl Monti

Argentina

En vivo

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Def. y Justicia

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Napoli regresa a la cima de la Serie A tras vencer al Pisa en un partido clave

Napoli, gracias a goles de Spinazzola y Lucca, logró una sufrida victoria 3-2 ante Pisa, regresando a la cima de la Serie A después de una reciente derrota en Champions.

22/09/2025 | 17:33Redacción Cadena 3

FOTO: Napoli vuelve a la cima de la Serie A con sufrida victoria sobre Pisa

Gracias a goles de Leonardo Spinazzola y Lorenzo Lucca en la recta final, el Napoli se recuperó de una derrota en la Liga de Campeones ante el Manchester City para vencer el lunes 3-2 al visitante Pisa y regresar a la cima de la Serie A.

El volante escocés Billy Gilmour marcó su primer gol de la temporada justo antes del descanso y parecía que el campeón vigente Napoli se encaminaba a una fácil victoria contra un equipo que aún no conoce el triunfo esta temporada.

M’Bala Nzola convirtió un gol de penal a los 60 minutos para empatar el encuentro, pero las esperanzas de Pisa se extinguieron en el último cuarto.

Spinazzola definió con un disparo rasante para restablecer la ventaja de Napoli a los 73 y Lucca recibió un buen pase de Scott McTominay antes de rematar para el tercer tanto a los 82.

El mediocampista brasileño Lorran aprovechó un pase retrasado de Samuele Angori para facturar el segundo tanto de Pisa a los 90.

Pisa sigue en el último lugar de la liga italiana junto con el Lecce, ambos con un punto. No ganan en el feudo del Napoli desde 1986.

La cuarta victoria consecutiva del Napoli lo llevó de nuevo a la cima de la Serie A, dos puntos por delante de la Juventus.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido entre Napoli y Pisa? Napoli venció a Pisa 3-2 y volvió a la cima de la Serie A.

¿Quiénes anotaron para Napoli? Los goles fueron de Leonardo Spinazzola y Lorenzo Lucca.

¿Cuál fue el resultado final del partido? El resultado fue 3-2 a favor de Napoli.

¿Qué posición ocupa Pisa en la tabla? Pisa ocupa el último lugar de la liga italiana.

¿Desde cuándo no gana Pisa en el estadio de Napoli? Pisa no gana en el feudo de Napoli desde 1986.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho