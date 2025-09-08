Miguel Ángel Russo aún no vuelve a los entrenamientos de Boca
El entrenador sigue realizándose estudios y descansa en su casa.
08/09/2025 | 18:17Redacción Cadena 3
FOTO: Miguel Ángel Russo aún no se suma a los entrenamientos de Boca.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, quien recibió el alta médica el viernes tras una infección urinaria, aún no volverá a los entrenamientos con el plantel del “Xeneize”.
El técnico de 69 años había sido hospitalizado el martes pasado en el Instituto Fleni tras someterse a unos análisis de rutina, el cual le detectó una bacteria. Si bien Russo siempre mantuvo un buen estado anímico, por parte de los médicos decidieron mantenerlo internado por precaución.
El entrenador se volvió a hacer estudios este lunes y estos no arrojaron preocupaciones, mostrando su mejoría. Pero, aun así, se decidió que el técnico permanecerá en su casa al menos algunos días más.
De esta forma, se desconoce si Russo llegará a sentarse en el banco de suplentes el domingo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito a las 17.30 horas, aunque esto no es prioridad para la dirigencia del “Xeneize” que desea la recuperación total del técnico.
Por el lado de Boca, sigue sus entrenamientos con normalidad, pero de la mano de Claudio Úbeda acompañado por el resto del cuerpo técnico conformado por Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz.
En su visita al “Canalla”, el “Xeneize” buscará seguir sumando de a tres en la Zona A del Torneo Clausura, donde se ubica en el tercer puesto.
Lectura rápida
¿Quién es el entrenador de Boca?
El entrenador de Boca es Miguel Ángel Russo.
¿Qué ocurrió con Miguel Ángel Russo?
Recibió el alta médica tras una infección urinaria, pero aún no se suma a los entrenamientos.
¿Cuándo fue dado de alta?
Fue dado de alta el viernes tras estar internado por precaución.
¿Qué estudios se le realizaron recientemente?
Se le hicieron estudios el lunes, los cuales no arrojaron preocupaciones.
¿Qué busca Boca en su próximo partido?
Boca busca seguir sumando de a tres en la Zona A del Torneo Clausura.
[Fuente: Noticias Argentinas]