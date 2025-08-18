En vivo

Talleres vs. San Martín (SJ)

Claudio Giglioni

Talleres vs. San Martín (SJ)

Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina frente a Venezuela

La Selección jugará su último partido en el estadio Monumental de las Eliminatorias Sudamericanas.  

18/08/2025 | 19:58Redacción Cadena 3

FOTO: Messi, campeón del mundo.

El mundo del fútbol argentino se prepara para una jornada cargada de emociones, ya que el próximo 4 de septiembre, en la decimoséptima de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección argentina recibirá a Venezuela en el estadio Monumental en lo que puede ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país.

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en Argentina no es un simple rumor, debido a que el calendario de Eliminatorias marca que, después de enfrentar a la “Vinotinto”, la “Albiceleste” no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en Núñez de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.

Aunque el jugador del Inter Miami no anunció públicamente su retiro, hay señales que apuntan a que el Mundial 2026 será el gran cierre de su etapa internacional. 

En este contexto, el duelo ante Venezuela se presenta como la oportunidad para que el público argentino le brinde una última ovación oficial, antes de encarar los últimos compromisos rumbo a la Copa del Mundo y, eventualmente, partidos amistosos el próximo año.

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela a las 20.30 (hora argentina) en el estadio Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre a las 20 horas.

Lectura rápida

¿Qué partido jugará la Selección argentina? La Selección argentina jugará contra Venezuela el 4 de septiembre.

¿Quién es el jugador destacado en este partido? Lionel Messi es el jugador destacado, ya que podría ser su último partido oficial en Argentina.

¿Cuándo es el siguiente partido oficial en Argentina? El siguiente partido oficial en Argentina está previsto para 2027.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental.

¿Por qué es significativo este partido? Es significativo porque podría ser la última oportunidad para que el público argentino despida a Messi en un partido oficial en el país.

