Mastantuono debutó y el Real Madrid le ganó al Osasuna
El joven argentino ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo. El único gol del partido lo anotó Mbappé, de penal.
19/08/2025 | 18:03Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono debutó en el Real Madrid. (Foto:X)
El joven argentino de 18 años, recién cumplidos, Franco Mastantuono hizo su debut con la camiseta del Real Madrid tras su llegada desde River por una suma millonaria.
Mastantuono entró a los 23 minutos del segundo tiempo del partido ante el Osasuna en lugar de Brahim Díaz cuando el “Merengue” ya ganaba 1-0.
¡¡LLEGÓ EL ANSIADO MOMENTO: FRANCO MASTANTUONO DEBUTA EN REAL MADRID!!#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/C1ZPI1o7ut— DSPORTS (@DSports) August 19, 2025
El argentino fue ovacionado por los hinchas presentes en el estadio Santiago Bernabéu en el momento que ingresó al campo de juego.
El Real Madrid derrotó al Osasuna por 1-0 con gol de Kylian Mbappé de penal en la primera fecha de la temporada en la liga española.
El conjunto dirigido por Xabi Alonso, fue su debut en el Bernabéu, fue superior desde el principio del partido, pero no lograba superar la buena defensa del Osasuna.
El equipo blanco intentó todo el primer tiempo romper con el cero con la movilidad de sus delanteros y remates desde fuera del área, sobre todo de parte del defensor Dean Huijsen que probó en dos oportunidades.
A los cinco minutos de la segunda parte, Mbappé recibió una falta dentro del área y él mismo se encargó de poner el uno a cero en el marcador con un buen remate.
Tras el gol, el Real Madrid siguió manejando la pelota con tranquilidad y con una gran participación del turco Arda Guler.
Franco Mastantuono casi da su primera asistencia cuando desde un córner habilitó a Aurelien Tchouameni. El cabezazo del francés pasó cerca del arco del Osasuna.
¡LA PRIMERA CHANCE DE MASTANTUONO!— DSPORTS (@DSports) August 19, 2025
El argentino pateó, pero Herrera se quedó con esa pelota.#LaLigaEnDSPORTS | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/BHINQ6VT6X
Además, a los 89 minutos del partido el argentino tuvo su primera chance al patear cruzado desde el costado izquierdo del área, pero el arquero Herrera la tapó.
En la segunda fecha de la Liga española, el Real Madrid visitará al Real Oviedo el domingo 24 de agosto.
